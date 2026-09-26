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۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۸:۴۰

واژگونی اتوبوس خرم‌آباد-اصفهان ۸ مصدوم برجا گذاشت

واژگونی اتوبوس خرم‌آباد-اصفهان ۸ مصدوم برجا گذاشت

خرم‌آباد- مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر لرستان از مصدومیت هشت نفر بر اثر واژگونی یک دستگاه اتوبوس در محور خرم‌آباد-اصفهان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علام رضا علی محمدی، اظهار داشت: ساعت ۱۶:۰۷ امروز شنبه یک دستگاه اتوبوس که با ۲۶ سرنشین از مبدأ خرم‌آباد به مقصد اصفهان در حرکت بود، در کیلومتر پنج محور دورود به ازنا دچار حادثه و واژگون شد.

اعزام ۲ تیم امدادی به محل حادثه

وی افزود: بلافاصله پس از اعلام حادثه به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات اضطراری (EOC) جمعیت هلال‌احمر، دو تیم عملیاتی به همراه دو دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شدند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر لرستان بیان کرد: امدادگران پس از حضور در محل، نسبت به ایمن‌سازی صحنه حادثه اقدام کرده و اقدامات درمانی اولیه را برای مصدومان انجام دادند.

۸ مصدوم بدون گزارش فوتی

وی تصریح کرد: این حادثه تاکنون هشت مصدوم بر جای گذاشته است و خوشبختانه هیچ مورد فوتی گزارش نشده است.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر لرستان خاطرنشان کرد: امدادگران هلال‌احمر در حال همکاری با عوامل اورژانس برای انتقال مصدومان به مراکز درمانی هستند و جزئیات تکمیلی این عملیات متعاقباً اعلام خواهد شد.

کد مطلب 6959427

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