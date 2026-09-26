به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال ذوب‌آهن در پایان هفته هفتم لیگ برتر با انجام ۶ مسابقه، اندوخته‌ای ۶ امتیازی دارد و در جایگاه چهاردهم جدول ۱۸ تیمی مسابقات قرار گرفته است.

شاگردان عبدالله ویسی را با تساوی خانگی در برابر فولاد خوزستان استارت زدند؛ سپس در بندرانزلی نتیجه را به ملوان واگذار کردند و در هفته سوم نیز نتیجه‌ای بهتر از تساوی خانگی در برابر مس شهر بابک تازه لیگ برتری شده به دست نیاوردند.

پس از تساوی امیدوارکننده در خانه فجر شهید سپاسی که یکی از تیم‌های خوب لیگ به شمار می‌رود، نخستین ۳ امتیاز فصل را در هفته پنجم و در برابر پیکان تهران دشت کردند؛ آخرین نبرد ذوب‌آهن پیش از تعطیلات شکست ۲ بر صفر در برابر پرسپولیس بود.

شهاب گردان، پیش‌کسوت فوتبال ذوب‌آهن در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در خصوص شرایط این تیم اظهار داشت: این که ذوب‌آهن به شرایط خوب خود برگردد آرزوی قبلی ماست، ویسی سرمربی باتجربه‌ای است و کارنامه قوی دارد اما سرمربی یکی از ارکان تیم است.

وی افزود: بخش عمده نتایج تیم به مدیریت بستگی دارد، ذهنیت، برنامه‌ریزی و استراتژی که برای تیم در نظر گرفته می‌شود، بسیار مهم است.

گردان تصریح کرد: هزینه‌هایی که برای تیم، زیرساخت‌ها و آکادمی انجام می‌شود، در نتایج تیم تعیین‌کننده است، متأسفانه در چند سال گذشته نگاه مدیران ذوب‌آهن این است که در بهترین حالت این تیم در لیگ تک‌رقمی شود.

دیدگاه مدیران ارشد باید تغییر کند

بازیکن اسبق ذوب‌آهن گفت: در این میان شاید یکی دو سال هم در یک نقطه امن قرار گرفته باشند مانند سال‌هایی که ربیعی سرمربی این تیم بود.

وی افزود: ذوب‌آهن به بازیکنان گمنام فرصت درخشش می‌دهد و بعضی از آن‌ها نیز موفق می‌شوند توانایی‌های خود را نشان دهند؛ اما وقتی قرارداد این بازیکنان به پایان می‌رسد، باشگاه هیچ اراده‌ای برای حفظ آن‌ها ندارد.

گردان با بیان این که استعفای ویسی احساسی بود، خاطرنشان کرد: من افتخار کار با او را داشتم، آدم سالم و خوش‌قلبی است اما باز هم می‌گویم ویسی چه تیم را قهرمان کند و چه به دسته یک ببرد، اندازه خودش سهم دارد.

پیش‌کسوت فوتبال گفت: در فصل گذشته اگر لیگ نیمه‌تمام نمی‌ماند، ذوب‌آهن یکی از گزینه‌های محتمل برای سقوط بود؛ در نتایج ذوب‌آهن خیلی نمی‌توان سرمربی را تعیین‌کننده دانست.

وی افزود: سرمربیان زیادی آمدند و رفتند اما دیدگاه باید تغییر کند؛ افرادی که برای تیم تصمیم می‌گیرند نمی‌دانند کجا کار می‌کنند؛ ذوب‌آهن در بحث افتخارات چیزی کم ندارد، در تمام ادوار لیگ‌ برتر حاضر بوده است.

گردان در پایان گفت: چند قهرمانی جام حذفی دارد و نایب‌قهرمانی آسیا را یدک می‌کشد؛ رتبه‌هایی که ذوب‌آهن کسب می‌کند در شأن این باشگاه نیست.