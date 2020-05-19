  1. استانها
  2. بوشهر
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹، ۲۰:۰۶

معاون رئیس جمهوری:

جهش بزرگی در حوزه درآمدهای شرکت‌های دانش‌بنیان ایجاد می‌شود

جهش بزرگی در حوزه درآمدهای شرکت‌های دانش‌بنیان ایجاد می‌شود

بوشهر- معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری گفت: با برنامه‌ریزی صورت گرفته در سال جاری جهش بزرگی در حوزه درآمدهای شرکت‌های دانش‌بنیان ایجاد می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سورنا ستاری عصر سه‌شنبه در آئین افتتاح فاز نخست طرح جامع عمرانی پارک علم و فناوری خلیج فارس در بوشهر اظهار داشت: تلاش‌های گسترده‌ای برای توسعه و تقویت شرکت‌های دانش‌بنیان در سطح کشور صورت گرفته است.

وی با اشاره به فعالیت بیش از پنج‌هزار شرکت دانش‌بنیان در سطح کشور خاطرنشان کرد: طی سال گذشته این شرکت‌ها بیش از ۱۲۰ هزار میلیارد تومان درآمدزایی داشته‌اند.

معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری ارزش شرکت‌های دانش‌بنیان وارد شده به بورس را ۱۴۰ هزار میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: هنوز شرکت‌های بزرگ دانش بنیان کشور وارد بورس نشده‌اند.

وی از توسعه فضای فیزیکی این شرکت‌ها خبر داد و افزود: امسال بیش از یک میلیون مترمربع فضای نوآوری به فضای موجود در کشور در دانشگاه‌ها، بیرون از دانشگاه‌ها و فضای پارک‌های علم و فناوری اضافه می‌شود.

ستاری با اشاره به اینکه همه افراد در خانه خود هم باید بتوانند به پارک دسترسی داشته باشند، ادامه داد: پارک علم و فناوری بخش مهم اکوسیستم دانش بنیان است و در این ساختار ساختمان مهم نیست بلکه نرم افزار پارک مهم است.

وی با بیان اینکه نرم افزار پارک منجر به گسترش پارک‌های علم و فناوری می‌شود ادامه داد: در حوزه دانش بنیان یک نرم افزار و یک سیستم عامل جدید در ساختمان‌ها قرار دارند و این نرم افزارها هستند که موجب اتفاق‌های جدید می‌شوند.

معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری به ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های خوب استان بوشهر در حوزه زیست‌فناوری دریایی اشاره کرد و بیان داشت: کشاورزی در این استان محدود است اما دریا مهمترین پتانسیل این استان به شمار می‌رود که باید از این ظرفیت استفاده بهینه شود.

کد مطلب 4929964

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها