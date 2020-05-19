به گزارش خبرنگار مهر، سورنا ستاری عصر سه‌شنبه در آئین افتتاح فاز نخست طرح جامع عمرانی پارک علم و فناوری خلیج فارس در بوشهر اظهار داشت: تلاش‌های گسترده‌ای برای توسعه و تقویت شرکت‌های دانش‌بنیان در سطح کشور صورت گرفته است.

وی با اشاره به فعالیت بیش از پنج‌هزار شرکت دانش‌بنیان در سطح کشور خاطرنشان کرد: طی سال گذشته این شرکت‌ها بیش از ۱۲۰ هزار میلیارد تومان درآمدزایی داشته‌اند.

معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری ارزش شرکت‌های دانش‌بنیان وارد شده به بورس را ۱۴۰ هزار میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: هنوز شرکت‌های بزرگ دانش بنیان کشور وارد بورس نشده‌اند.

وی از توسعه فضای فیزیکی این شرکت‌ها خبر داد و افزود: امسال بیش از یک میلیون مترمربع فضای نوآوری به فضای موجود در کشور در دانشگاه‌ها، بیرون از دانشگاه‌ها و فضای پارک‌های علم و فناوری اضافه می‌شود.

ستاری با اشاره به اینکه همه افراد در خانه خود هم باید بتوانند به پارک دسترسی داشته باشند، ادامه داد: پارک علم و فناوری بخش مهم اکوسیستم دانش بنیان است و در این ساختار ساختمان مهم نیست بلکه نرم افزار پارک مهم است.

وی با بیان اینکه نرم افزار پارک منجر به گسترش پارک‌های علم و فناوری می‌شود ادامه داد: در حوزه دانش بنیان یک نرم افزار و یک سیستم عامل جدید در ساختمان‌ها قرار دارند و این نرم افزارها هستند که موجب اتفاق‌های جدید می‌شوند.

معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری به ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های خوب استان بوشهر در حوزه زیست‌فناوری دریایی اشاره کرد و بیان داشت: کشاورزی در این استان محدود است اما دریا مهمترین پتانسیل این استان به شمار می‌رود که باید از این ظرفیت استفاده بهینه شود.