به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام عبدالحسین کوپایی مرادی رئیس اداره امنا ومتولیان موقوفات اداره کل تحقیق و حسابرسی سازمان اوقاف و امور خیریه در حاشیه نشست کمیسیون ماده پنج قانون تشکیلات سازمان اوقاف ویژه امنا موقوفات متصرفی این سازمان در گفتگویی بیان کرد: یکی از وظایف مهم سازمان اوقاف و امور خیریه اداره کردن موقوفات فاقد امین و یا اشتراک التولیه است که براساس ماده ۵ قانون تشکیلات سازمان اوقاف می‌تواند برای سامان بخشیدن به این موقوفات اشخاص متدین و معروف به امانت را به کار بگیرد تا وضعیت موقوفه سامان یافته وبهره وری آن ارتقا یابد.

حجت‌الاسلام مرادی اظهار داشت: یکی از سیاست‌های مهم در دوره جدید مدیریت سازمان اوقاف استفاده از ظرفیت مردمی برای اداره موقوفات و رقبات متصرفی است تا به این وسیله تصدی گری سازمان اوقاف کاهش یافته و نقش نظارتی این سازمان افزایش یابد دراین راستا درسال ۹۹ درنظر داریم با رعایت شاخص‌ها برای ۲۰۰ موقوفه امین تعیین کنیم.

وی از تعیین امین برای موقوفات کم درآمد و یا فاقد درآمد خبر داد و گفت: هدف از این اقدام افزایش مشارکت مردمی در اداره موقوفات و ترویج فرهنگ وقف است.

مرادی تصریح کرد: بنابراین یکی از سیاست‌های اصلی سازمان اوقاف در سال ۹۹ معرفی هیأت امنا موقوفات خواهد بود تا از این طریق با اعتماد مردم به سنت حسنه وقف و عایدات تقویت شده و مردم خود از موقوفات صیانت و حفاظت کنند و سازمان اوقاف بتواند صرفاً بعد نظارتی خود را تقویت کند.

حجت‌الاسلام مرادی با اشاره به اینکه در سال ۹۹ واگذاری اداره موقوفات به مردم سرعت می‌گیرد، بیان داشت: آبادانی موقوفات، وصول مطالبات، تنظیم و تجدید قراردادهای اجاره موقوفات، حفظ املاک و اموال موقوفه، جذب سرمایه گذاری در موقوفه، احقاق حقوق موقوفه، شناسایی و تثبیت مالکیت موقوفه، بالا بردن بهره وری موقوفات و افزایش درآمد آنها از جمله دستورالعمل‌ها و وظایف واختیاراتی است که هیأت امنا و امینان دنبال خواهند کرد.

وی ادامه داد: این کمیسیون که جلسه آن امروز برگزارشد در واقع نقش گزارش گیری ونظارتی بر امین موقوفات را دارد.

مرادی خاطرنشان کرد تعیین امین در ابتدا برای موقوفات شاخص و بزرگ انجام می‌شود و در ادامه برای سایر موقوفات کشور هم صورت خواهد گرفت.