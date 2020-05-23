به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، داده‌های مربوط به تردد کشتی‌ها نشان می‌دهد اولین نفتکش از پنج نفتکش حامل سوخت ایران به نزدیکی دریای کارائیب رسیده است.

رویترز به نقل از داده‌های وبسایت «رفینیتیو ایکان» گزارش داد: نفتکش «فورچون» که با پرچم ایران حرکت می‌کند در اقیانوس اطلس شمالی است و انتظار می‌رود روز یکشنبه وارد آب‌های سرزمینی ونزوئلا شود.

چهار نفتکش دیگر، به نام‌های پتیونیا، فارست، فاکسون و کلیول از تنگه جبل‌الطارق عبور کرده و به سوی دریای کارائیب ادامه مسیر می‌دهند.

اطلاعات مؤسسه رفینیتیو ایکان نشان می‌دهد این پنج نفتکش مجموعاً حامل بیش از یک و نیم میلیون بشکه گازوئیل، آلکیلات و دیگر مواد سوختی ایران به مقصد ونزوئلا هستند.

روز گذشته نیز اعلام شد که در پی تهدیدهای آمریکا برای توقیف این نفتکش‌ها، ونزوئلا اقدام به آزمایش موشکی کرده است.

ونزوئلا در حالی که رسیدن نفتکش‌های ایرانی به سواحل خود را انتظار می‌کشد روز پنجشنبه اعلام کرد که دست به آزمایش‌های موشکی زده است.

کاراکاس پیش‌تر نیز اعلام کرده بود که برای تأمین امنیت نفتکش‌هایی که قرار است بخشی از سوخت مورد نیاز ونزوئلا را تأمین کنند آنها را در دریا اسکورت خواهد کرد.