آزادی خرمشهر نقطه عطف دوران هشت سال دفاع مقدس است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار یوسف مولایی ظهر شنبه در مراسم گلباران مزار شهدا که به مناسبت سالروز آزادسازی خرمشهر با حضور جمعی از مسئولان در آستان مقدس امام زاده محمد (ع) کرج برگزار شد، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: سالروز آزادسازی خرمشهر و انجام عملیات بیت المقدس نقطه عطفی در دوران هشت ساله دفاع مقدس است.

وی با بیان اینکه دشمن فکر می‌کرد که انقلاب اسلامی ایران آن قدرت را ندارد که خرمشهر را باز پس بگیرد، گفت: اما تلاش رزمندگان و دلاوران ایرانی برای آزادسازی این شهر معاملات دشمن را برهم زد.

فرمانده سپاه استان البرز افزود: «صدام» مدعی بود که خرمشهر «محمره» است و آن را مانند شهرهای کرکوک، بغداد و بصره ناموس عراقی‌ها و اعراب می‌دانست و بر حفظ آن برای کشور خودش اصرار داشت.

سردار مولایی عنوان کرد: تحلیلگران در آن زمان اعتقاد داشتند که برای آزادی خرمشهر باید ایران یک عملیات بزرگ و سخت را پایه ریزی کند و عملیات بیت المقدس به وقوع پیوست.

وی با بیان اینکه به لطف خدا و همت شهدا و رزمندگان و پیاده سازی آیات الهی و همچنین در سایه وحدت و اتحاد نیروهای مسلح آزادسازی خرمشهر به وقوع پیوست، تشریح کرد: در حالی که آن از نظر عده و امکانات جنگی در شرایطی کمتر از دشمن قرار داشتیم، اما با مجاهدت و رشادت‌های رزمندگان کشور توانستیم خرمشهر را آزاد کنیم.