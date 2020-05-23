دستگیری عامل کری خوانی در فضای مجازی 

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سعید راستی اظهار داشت: در رصدهای فضای مجازی مشخص شد، فردی ساکن تهران با انتشار کلیپی در فضای مجازی اینستاگرام در صدد کری خوانی با جمعی از سکنه شهر ورامین با سلاح شکاری و قدرت نمایی و ایجاد ناهنجاری در فضای است که بررسی موضوع در اختیار تیمی از ماموران مرکز عملیات پلیس امنیت عمومی قرار گرفت.

وی بیان داشت: تحقیقات پلیسی نشان از این داشت با انتشار این کلیپ بازتاب گسترده در فضای مجازی ایجاد شد به نحوی که تشویش اذهان عمومی را فراهم آورده است.

این مقام انتظامی با اشاره به اینکه در تحقیقات پلیسی مشخص شد که متهم سابقه دار بوده و تا کنون ۵ فقره سابقه کیفری با عناوین مجرمانه سرقت و شرارت دارد، گفت: در بررسی های تکمیلی مشخص شد که متهم پس از انتشار کلیپ مخفیگاهش را تغییر داده است.

سرهنگ راستی تصریح کرد: در ادامه تحقیقات پلیسی مخفیگاه وی در یک باغ رستوران در حوالی جاده چالوس شناسایی و نتیجه تحقیقات انجام شده به مرجع قضائی منعکس شد.

رئیس مرکز عملیات پلیس امنیت عمومی افزود: با دستگیری متهم در مخفیگاه وی تعدادی سلاح سرد و گرم کشف و متهم در همان تحقیقات اولیه به جرم ارتکابی اعتراف کرد.

این مقام انتظامی ادامه داد: متهم پس از انتقال به پلیس امنیت انگیزه خود را انتقام جویی از جمعی افراد شهر ورامین در فضای مجازی اعلام کرد.

به گفته رئیس مرکز عملیات پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ، متهم با دستور قضائی برای کشف زوایای پنهان پرونده در اختیار پلیس امنیت عمومی پایتخت قرار دارد.