آخرین مهلت ثبت نام کتب درسی دانش آموزان تهران ۲۳ خردادماه است

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف بهارلو صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به سامانه ثبت سفارش کتب درسی دانش آموزان گفت: به منظور تسریع فرایند ثبت نام کتب درسی، اولیای دانش آموزان می‌توانند به شکل انفرادی نسبت به ثبت نام فرزندان خود اقدام نمایند و در غیر این صورت مدیران مدارس باید به صورت گروهی دانش آموزان را در سامانه مربوط ثبت نام کنند.

وی با اشاره به اینکه تحویل کتب درسی در مدرسه فقط از طریق سامانه ثبت سفارش کتب درسی امکان پذیر می‌باشد، اظهار داشت: بیست و سوم خردادماه آخرین مهلت ثبت کتب درسی دانش آموزان در سامانه می‌باشد و لذا چنانچه هنوز ثبت نام دانش آموزان صورت نگرفته باید در فرصت باقیمانده صورت پذیرد.

بهارلو با تاکید بر هماهنگی و اطلاع رسانی لازم به مدارس برای اهتمام در ثبت سفارش کتب درسی دانش آموزان و توزیع صحیح آن، اظهار داشت: با توجه به اینکه ثبت سفارش و توزیع کتب درسی دانش آموزان بر اساس اطلاعات موجود در سامانه «سناد» انجام می‌شود مدارس می‌بایست آخرین وضعیت اطلاعات شناسنامه‌ای و تحصیلی دانش آموزان را در سامانه «سناد» به روز رسانی و در اولین فرصت دانش آموزان را ثبت نام نمایند.

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی اداره کل آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران با اشاره به اینکه تمهیدات لازم در جهت نگهداری و توزیع مطلوب کتب درسی صورت گرفته و ثبت سفارش کتب به صورت روزانه در سامانه مربوط رصد می‌گردد، افزود: امیدواریم در روزهای آتی با رسیدن به آمار نهایی کتب مورد نیاز استان بتوانیم پیش بینی‌های لازم در جهت تهیه و توزیع به موقع آن را انجام دهیم.

وی عنوان داشت: سامانه www.irtextbook.ir جهت ثبت سفارش کتب درسی دانش آموزان به صورت آنلاین آماده ارائه خدمات می‌باشد.