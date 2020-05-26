برگزاری دومین جشنواره مدیریت پسماند در منطقه سه تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، نقاشی، پوستر، کارتون، کاریکاتور، آثار حجمی، چیدمان، ویدئو آرت، پرفورمنس، عکاسی و طراحی پارچه و لباس از جمله بخش های دومین جشنواره مدیریت پسماند است.

این جشنواره با هدف "بالا بردن توجه و حساسیت جامعه به مقوله کم و کیف پسماند"، "ترغیب به ساماندهی و جداسازی پسماند از مبدا"، "تشویق سازمان‌های مردمی خیریه، در جهت بهره‌وری از پسماندهای قابل استفاده "و "طرح بیش از پیش موضوع بسیج امکانات برای بازیافت حداکثری از پسماند"، برای عموم برگزار می‌شود.

علاقمندان می توانند آثار خود را تا بیستم دی ماه ۹۹ به دبیرخانه جشنواره با مسیرهای ارتباطی ۰۹۱۲۲۲۶۱۵۲۷-۰۹۱۶۰۵۷۵۱۷۲ :whatsApp، Eitaa: @jpasmand، Soroush:@jpasmandارسال نمایند و جهت ارتباط با دبیرخانه جشنواره از طریق: farhangi.alzahra.ac.ir، Email: jpasmand۲@gmail.com، Insragram: jpasmand۲، Eitaa: @jpasmand، Soroush: jpasmand و شماره تماسهای : ۸۵۶۹۲۴۸۸- ۸۸۲۱۶۸۹۹ اقدام نمایند.

زمان برگزاری این جشنواره اسفند ماه ۹۹ در خیابان ونک، ده ونک، دانشگاه الزهرا (س) برگزار می شود.