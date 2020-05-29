به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات فوتسال جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۰ (که انتخابی جام جهانی فوتسال محسوب می‌شود) قرار بود ابتدا اسفندماه گذشته به میزبانی ترکمنستان برگزار شود اما به خاطر شیوع ویروس کرونا، این رقابت‌ها به ۱۵ تا ۲۶ مرداد ۱۳۹۹ موکول شد.

به تعویق افتادن مسابقات جام جهانی فوتسال (از تابستان امسال به تابستان سال بعد) باعث شد بعضی از کشورهای آسیایی از جمله ایران خواهان برگزاری جام ملت‌های آسیا در اسفندماه ۱۳۹۹ شوند. البته کنفدراسیون فوتبال آسیا هنوز پاسخی به این نامه ایران نداده اما نکته عجیب اینجاست که ترکمنستان خواهان تعویق یک ساله جام ملت‌ها شده است.

ترکمنستان در مذاکراتش با مسئولان فوتسال کنفدراسیون فوتبال آسیا درخواست داده است میزبانی در جام ملت‌ها را در مردادماه ۱۴۰۰ انجام بدهد؛ یعنی چند هفته پیش از جام جهانی فوتسال.

داوود پرهیزکار رئیس کمیته فوتسال در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اعلام این خبر، گفت: زمان درخواستی ترکمنستان برای برگزاری مسابقات خیلی دیر است و درست همان مشکلی را دارد که ما امسال با آن داشتیم یعنی فاصله کم جام ملت‌ها و جام جهانی. این درخواست کل برنامه‌های فوتسال را به هم می‌زند.

از سوی دیگر، ایران چندی پیش نامه‌ای را برای کنفدراسیون فوتبال آسیا ارسال و اعلام کرد در صورت عدم تمایل ترکمنستان به میزبانی جام ملت‌های آسیا، می‌تواند این رویداد را میزبانی کند.

پرهیزکار در این خصوص هم گفت: AFC پاسخ این نامه ما را داد و از اعلام آمادگی ایران تشکر کرد. آنها هم تاکید کردند باید ابتدا درباره میزبانی ترکمنستان به جمع بندی برسند و سپس در این مورد تصمیم گیری کنند.