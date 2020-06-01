۱۵۳ طرح تولیدی ونیمه تمام در سیستان و بلوچستان احیا و تکمیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری سیستان و بلوچستان، احمدعلی موهبتی در نشست ستاد تسهیل و رفع موانع تولید سیستان و بلوچستان اظهار داشت: سال گذشته ۳۶ نشست تسهیل و رفع موانع تولید در این استان برگزار شد که نتیجه این جلسات ۲۹۵ مصوبه بوده که ۱۷۶ مورد آن اجرا و ۱۱۹ مورد آن در دست اجراست.

وی ادامه داد: امسال نیز با وجود شیوع ویروس کرونا تاکنون ۶ نشست ستاد تسهیل و رفع موانع تولید تاکنون در سیستان و بلوچستان برگزار شده و اتمام طرح‌های بزرگ استانی هدف اصلی این جلسات است.

استاندار سیستان و بلوچستان بیان کرد: سال گذشته ۱۵۳ بنگاه تولیدی و طرح نیمه تمام با اشتغال یک هزار و ۱۱۶ نفر در این استان احیا و تکمیل شد.

وی افزود: از این تعداد بنگاه تولیدی ،۳۳ بنگاه غیرفعال و راکد با اشتغال ۲۵۴ نفر احیا و ۷۶ واحد تولیدی که با کمتر از ظرفیت فعالیت می‌کردند که با حمایت کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید ظرفیت تولید آنها افزایش و ۳۲۲ اشتغال جدید ایجاد شد.

موهبتی ادامه داد: ۲ پروژه سیمان تیس و کاشی وشنگار از جمله طرح‌های مهم و بزرگ این استان هستند که مجموعاً بیش از هزار و ۵۰۰ فرصت اشتغال در این استان را ایجاد می‌کنند که فاز نخست هر ۲ پروژه در نیمه اول سال آینده انجام اجرایی می‌شود.

استاندار سیستان و بلوچستان با اشاره به اینکه مشکلات مربوط به حوزه شهرک‌های صنعتی تماماً مطرح و به دنبال رفع این موانع هستیم، تصریح کرد: با توجه به سال جهش تولید آنچه در این ستاد مهم محسوب می‌شود رفع موانع تولید در حوزه شهرک های‌صنعتی سیستان و بلوچستان است.