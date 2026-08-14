سقوط تراکتور به رودخانه ارس؛ راننده ۲۵ ساله مفقود است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی حاتمی عصر جمعه با اشاره به وقوع این حادثه اظهار کرد: پس از اعلام حادثه، نیروهای امدادی و عملیاتی برای خارج کردن تراکتور و جست‌وجوی راننده وارد عمل شدند.

وی افزود: تراکتور حادثه‌دیده با تلاش نیروهای امدادی از داخل رودخانه ارس خارج شده است، اما تاکنون اثری از راننده ۲۵ ساله آن به دست نیامده است.

فرماندار خداآفرین ادامه داد: گروه‌های غواصی، امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر و سایر نیروهای عملیاتی در محدوده محل حادثه مشغول جست‌وجو برای یافتن فرد مفقودشده هستند.

حاتمی تأکید کرد: عملیات جست‌وجو در محدوده حادثه همچنان ادامه دارد و اطلاعات تکمیلی درباره سرنوشت راننده پس از مشخص شدن نتیجه عملیات اعلام خواهد شد.