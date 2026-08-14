حضور بازیکن مصدوم استقلال در ورزشگاه؛ استقبال هواداران در اولین بازی

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های فوتبال استقلال و مس شهربابک در هفته نخست لیگ برتر از ساعت ۱۹:۳۰ امروز در ورزشگاه شهدای شهرقدس برگزار می‌شود و هواداران استقلال استقبال نسبتاً خوبی از نخستین بازی تیم محبوب خود در فصل جدید داشته‌اند.

در فاصله کمتر از دو ساعت مانده به آغاز مسابقه، تعدادی زیادی از هواداران استقلال خود را به ورزشگاه شهدای شهرقدس رسانده‌اند تا نخستین دیدار رسمی آبی‌پوشان در فصل جدید را از نزدیک تماشا کنند. البته برخی هواداران در خارج از ورزشگاه برای تهیه بلیت با مشکل مواجه شده‌اند؛ بلیت این مسابقه از طریق سامانه مربوط به فروش بلیت عرضه شده بود و در همین حال، تعدادی از هواداران نیز بدون تهیه بلیت در اطراف ورزشگاه حضور دارند.

از نکات قابل توجه پیش از شروع مسابقه، حضور مهران احمدی، هافبک مصدوم و غایب استقلال، در ورزشگاه است. احمدی که به دلیل مصدومیت امکان همراهی تیمش در زمین را ندارد، همراه با کاروان استقلال در ورزشگاه شهدای شهرقدس حضور پیدا کرده است.

در اطراف ورزشگاه نیز مانند بسیاری از دیدارهای استقلال، بساط فروش اقلام هواداری برپا شده و فروشندگان با عرضه پیراهن استقلال، پرچم، تخمه و دیگر اقلام، فضای متفاوتی در اطراف ورزشگاه ایجاد کرده‌اند.

استقلال و مس شهربابک در شرایطی به مصاف یکدیگر می‌روند که این مسابقه نخستین دیدار رسمی دو تیم در فصل جدید لیگ برتر محسوب می‌شود و برای مس شهربابک نیز نخستین تجربه حضور در سطح اول فوتبال ایران است.

این مسابقه از ساعت ۱۹:۳۰ در ورزشگاه شهدای شهرقدس آغاز خواهد شد.