به گزارش خبرنگار مهر، عصر جمعه رقابت شناگران آذربایجان‌شرقی در آب‌های آزاد سد ستارخان اهر با هدف شناسایی و انتخاب شناگران برتر استان برای اعزام به مسابقات کشوری برگزار شد و ورزشکاران شرکت‌کننده در فضایی رقابتی توانمندی‌های خود را به نمایش گذاشتند.

این مسابقات به میزبانی هیئت ورزش‌های آبی شهرستان اهر و با همکاری اداره ورزش و جوانان این شهرستان برگزار شد و جمعی از شناگران برجسته استان در آن حضور یافتند.

شناگران در سه رده سنی و در مسافت‌های یک‌ونیم، ۲ و ۵ کیلومتر به رقابت پرداختند و با طی مسیرهای تعیین‌شده، آمادگی فنی و توان جسمانی خود را محک زدند.

در پایان این رقابت‌ها، نفرات برتر هر رده سنی معرفی شدند تا نمایندگان منتخب استان برای حضور در مسابقات کشوری باشند.

گفتنی است برگزاری این مسابقات در سد ستارخان اهر، فرصتی برای شناسایی استعدادهای برتر شنای آب‌های آزاد و ارزیابی سطح آمادگی شناگران استان برای حضور در رقابت‌های ملی فراهم کرد.