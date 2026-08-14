به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، ون هولن، سناتور دموکرات آمریکا تاکید کرد که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور این کشور مفاد قانون اساسی را کاملا زیر پا گذاشته است؛ به‌ویژه زمانی که به تصمیم مجلس نمایندگان و سنا درباره اختیارات جنگی در قبال ایران پایبند نبود.

هولن در گفت‌وگو با وب‌ سایت ریسپانسیبل استیتکرفت که از او به عنوان نامزد احتمالی انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۲۸ یاد کرده است گفت که جنگ علیه ایران غیرقانونی است.

وی درباره تصمیمات کنگره مرتبط با جنگ مذکور خواستار توقف حمایت مالی از این جنگ و خودداری کنگره از اختصاص بودجه اضافی مورد درخواست دولت به مبلغ حدود ۷۰ میلیارد دلار شد و گفت تأمین این بودجه به معنای موافقت ضمنی کنگره با ادامه این جنگ است.

هولن با اذعان به کاهش قدرت و نفوذ آمریکا گفت: ما شاهد اوج گیری مستمر دیگر قدرت‌ها بوده‌ایم و چین بزرگ‌ ترین آنها است. این در حالی است که واشنگتن از محدودیت‌های قدرت خود آگاهی ندارد.

وی اضافه کرد که ترامپ مانند آنچه در ونزوئلا رخ داد تصور کرد که در مدت کوتاهی می‌تواند هر کاری را در هر نقطه‌ای از جهان انجام دهد. این در حالی است که واشنگتن باید حضور نظامی خود در سراسر جهان را مورد بازنگری قرار دهد.

او ادامه داد: آنچه در ایران شاهد آن هستیم بهترین گواه بر محدودیت‌های قدرت آمریکا است.

هولن درباره حمایت آمریکا از رژیم صهیونیستی نیز معتقد است، احساس فزاینده‌ای در میان مردم وجود دارد مبنی بر اینکه مالیات‌ دهندگان آمریکایی باید از ارائه حمایت مالی بدون قید و شرط به تل آویو دست بکشند. هرگونه سلاح تهاجمی که در اختیار رژیم صهیونیستی قرار می‌گیرد باید مشروط به عقب‌نشینی اسرائیل از کرانه باختری بر اساس جدول زمانی مورد توافق باشد.

هولن با اشاره به جنگ غزه افزود: اعطای اختیارات مطلق به دولت بنیامین نتانیاهو امنیت آمریکا در منطقه و جایگاه آن در جهان را تضعیف می‌کند.