به گزارش خبرنگارمهر، کنگره جهانی منطق و دین در روزهای ۸- ۱۲ نوامبر ۲۰۲۰ در دانشگاه باناراس هند برگزار می‌گردد.



در حالی که به نظر می‌رسد ریاضیات و کلام با یکدیگر مخالف هستند و عقلانیت ریاضی هیچ ارتباطی با ایمان دینی ندارد، اما می‌توان در جستجوی تأثیرات و الهامات متقابل بود.

سوالاتی که در این حوزه مطرح می شود عبارتست از: آیا ریاضیات می‌تواند به متکلمان کمک کند؟ آیا ریاضیات پیشرفته‌تر می‌تواند مفیدتر باشند؟ آیا بی نهایت نقطه مشترک است؟ آیا می‌توان خاستگاه مذهبی مفاهیم ریاضی را تشخیص داد؟ برخی از ریاضیدانان برجسته بسیار مذهبی بودند: آیا این در کار تحقیقاتی خود مفید بود؟



بر این اساس برگزارکنندگان کنفرانس از این موضوعات استقبال می‌کنند: منابع مذهبی مفاهیم ریاضی، انگیزه‌های کلامی در ریاضیات، مدل‌های ریاضی در الهیات، انگیزه‌های ریاضی در گفتمان دینی، بی نهایت در ریاضیات و بی نهایت در کلام و ریاضیدانان مهم که دارای مذهب بودند.

علاقمندان به موضوع کنفرانس می‌توانند با ارسال آثار خود، در این رویداد جهانی مشارکت داشته باشند. جهت اطلاع از برگزاری این کنگره می توانند به آدرس https://www.logicandreligion.com/۳rd-world-congress مراجعه کنند.