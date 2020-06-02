مبارزه با ملخ صحرایی در قریب به ٧٠٠ هکتار از اراضی لارستان

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد زرگری با اشاره به شروع مبارزه علیه این آفت از تاریخ ۱۴ اسفند ماه ۱۳۹۸ ابراز کرد: با توجه به هجوم ملخ صحرایی در اکثر نقاط لارستان عملیات پایش در مراکز ۶ گانه جهاد کشاورزی این شهرستان ادامه دارد و مبارزه در چند روز اخیر در پنج مرکز به طور مستمر انجام شده است.

وی افزود: به دنبال دریافت گزارش‌های مردمی و پایش گروه‌های مراکز جهاد کشاورزی آخرین مرحله مبارزه دو شب گذشته در منطقه کرمستج بخش مرکزی و در سطح ۱۳۵ هکتار انجام شد.

او با بیان اینکه تا کنون حدود ۷۰۰ لیتر سم برای مبارزه مصرف شده است خاطر نشان کرد: این سموم توسط سازمان جهاد کشاورزی استان فارس تأمین و در اختیار کشاورزان قرار داده شده است.

زرگری اظهار کرد: با توجه به اینکه ملخ‌های مهاجم، بال دار و نابالغ بوده و برای رشد و بلوغ مصرف غذایی بالایی دارند از این رو محصولات زراعی و باغی به خصوص نخیلات و مرکبات که سطح وسیعی از کشاورزی منطقه را به خود اختصاص داده‌اند، در معرض آسیب بوده که پایش های مستمر و مبارزه به موقع تا کنون باعث شده است که خسارتی به این بخش وارد نشود.

مسئول واحد حفظ نباتات جهاد کشاورزی لارستان در پایان تاکید کرد: تمامی کشاورزان باید مزارع و باغ‌های خود به طور مستمر پایش کنند و ضمن آماده سازی سم پاشهای شخصی، در صورت مشاهده این آفت به مراکز جهاد کشاورزی مراجعه و یا از طریق شماره ۱۵۰۴ اطلاع رسانی نمایند.