ثبت روزانه سه درخواست تعطیلی مطب/کاهش بار مراجعات به بخش خصوصی

محمد جهانگیری، در گفتگو با خبرنگار مهر، به موضوع اعتراض جامعه پزشکی به تعرفه‌های ابلاغی سال ۹۹ اشاره کرد و افزود: برای اینکه واقعیت‌های تعرفه غیر واقعی آشکار و مشخص شود، مقایسه‌ای را بر اساس برگه‌های بیمه‌ای پزشکان انجام دادیم.

وی توضیح داد: بر اساس این مقایسه که مربوط به اسفند ۹۷ و فروردین ۹۸ با اسفند ۹۸ و فروردین ۹۹ بود، تعداد برگه‌های بیمه پزشکان شمارش شده است که جواب‌های قابل قبولی استخراج گردیده است.

جهانگیری ادامه داد: نتیجه‌ای که حاصل شده به این صورت است که در حوزه مراجعه از بخش آزاد ۲۵ درصد کاهش داشتیم. در مراجعه با بیمه سلامت حدود ۴۰ درصد کاهش مراجعه داشته‌ایم و میانگین حدود ۳۰ درصد کاهش بار مراجعه بوده است.

وی با عنوان این مطلب که باید خرید راهبردی را مورد توجه قرار بدهیم، گفت: باید از بخش خصوصی خرید راهبردی انجام شود. ضمن اینکه قیمت تمام شده را پایین بیاوریم. در حوزه تأمین منابع در بخش خصوصی هیچ گونه تسهیلاتی داده نشده است. از تسهیلات کم بهره تا تسهیلات ارزی که هیئت امنا فقط بخش دولتی را پوشش می‌دهد.

معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی، تاکید کرد: متأسفانه در سه هفته گذشته در سازمان نظام پزشکی هر روز حداقل سه درخواست تعطیلی مطب را داشته‌ایم، این یعنی مطب داری به صرفه نیست.