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۲۴ خرداد ۱۳۹۹، ۶:۳۶

معاون سازمان نظام پزشکی عنوان کرد؛

ثبت روزانه سه درخواست تعطیلی مطب/کاهش بار مراجعات به بخش خصوصی

ثبت روزانه سه درخواست تعطیلی مطب/کاهش بار مراجعات به بخش خصوصی

معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی، با اشاره به هزینه های بالای بخش خصوصی و تعرفه های غیر واقعی، گفت: در هفته های گذشته هر روز سه درخواست تعطیلی مطب داشته ایم.

محمد جهانگیری، در گفتگو با خبرنگار مهر، به موضوع اعتراض جامعه پزشکی به تعرفه‌های ابلاغی سال ۹۹ اشاره کرد و افزود: برای اینکه واقعیت‌های تعرفه غیر واقعی آشکار و مشخص شود، مقایسه‌ای را بر اساس برگه‌های بیمه‌ای پزشکان انجام دادیم.

وی توضیح داد: بر اساس این مقایسه که مربوط به اسفند ۹۷ و فروردین ۹۸ با اسفند ۹۸ و فروردین ۹۹ بود، تعداد برگه‌های بیمه پزشکان شمارش شده است که جواب‌های قابل قبولی استخراج گردیده است.

جهانگیری ادامه داد: نتیجه‌ای که حاصل شده به این صورت است که در حوزه مراجعه از بخش آزاد ۲۵ درصد کاهش داشتیم. در مراجعه با بیمه سلامت حدود ۴۰ درصد کاهش مراجعه داشته‌ایم و میانگین حدود ۳۰ درصد کاهش بار مراجعه بوده است.

وی با عنوان این مطلب که باید خرید راهبردی را مورد توجه قرار بدهیم، گفت: باید از بخش خصوصی خرید راهبردی انجام شود. ضمن اینکه قیمت تمام شده را پایین بیاوریم. در حوزه تأمین منابع در بخش خصوصی هیچ گونه تسهیلاتی داده نشده است. از تسهیلات کم بهره تا تسهیلات ارزی که هیئت امنا فقط بخش دولتی را پوشش می‌دهد.

معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی، تاکید کرد: متأسفانه در سه هفته گذشته در سازمان نظام پزشکی هر روز حداقل سه درخواست تعطیلی مطب را داشته‌ایم، این یعنی مطب داری به صرفه نیست.

کد مطلب 4944890

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    نظرات

    • ۰۹:۰۴ - ۱۳۹۹/۰۳/۲۴
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      اگه میخواد خدمات دهی به بیماران اینجوری باشه،همون بهتر که تعطیل بشن. وجدانا"بررسی کنید چند درصد مراجعه کنندگان به اماکن درمانی راضی اند. درضمن این چه مقایسه ایه! وضعیت اسفند97 با اسفند98 یکسانه؟!!!
    • IR ۱۰:۲۴ - ۱۳۹۹/۰۳/۲۴
      0 0
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      آیا مقایسه آمار در دوره ای که ویروس کرونا وجود داشته و تقریبآ کشور در یک تعطیلی کامل بوده با آمار دوره ای که ویروس کرونا وجود نداشته صحیح نیست.
    • محمد IR ۱۰:۵۸ - ۱۳۹۹/۰۳/۲۴
      0 0
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      باید میگفت مالیات دادن به صرفه نیست

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