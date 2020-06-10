۳۱۴ پروژه آموزشی با کمک خیرین در استان همدان اجرایی شده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین مرادی عصر چهارشنبه در دیدار خیرین مدرسه‌ساز استان همدان با وزیر آموزش و پرورش از مشارکت ۸۷۴ خیر حقیقی و حقوقی در امر مدرسه‌سازی در استان همدان خبر داد و گفت: یک هزار و ۹۲۰ کلاس درس در قالب ۳۱۴ پروژه با کمک خیرین در استان همدان ساخته شده است.

وی با بیان اینکه ۳۰ درصد مدارس استان همدان با کمک خیرین راه‌اندازی شده است، افزود: از سال ۷۷ تاکنون ۲۱ جشنواره خیرین مدرسه‌ساز در استان همدان برگزار و ۲۶۶ میلیارد تومان تعهدات خیرین بوده که ۱۹۵ میلیارد تومان تاکنون تحقق یافته است.

مرادی با تاکید بر اینکه توسعه مشارکت خیرین در طرح «آجر به آجر» ممکن شده است، گفت: هدف از اجرای این طرح نهادینه کردن مشارکت‌ها بوده و ۳ هزار و ۳۳۸ نفر از فرهنگیان به صورت ماهانه بخشی از حقوق خود را برای امر مدرسه سازی اختصاص می‌دهند.

رئیس مجمع خیرین مدرسه‌ساز استان همدان نیز با بیان اینکه خیرین مدرسه ساز تعامل خوبی با اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس و آموزش و پرورش داشته‌اند که امیدوارم تداوم یابد، اظهار کرد: سال‌ها پیش مجمع خیرین مدرسه ساز ثبت شد که با تلاش مرحوم حافظی ثمرات زیادی داشته است.

محمد فراهانی گفت: ابتدای جشنواره خیرین در استان همدان، ۵۷۰ میلیون تومان تعهد خیرین در استان بود که سال گذشته به ۴۳ میلیارد تومان رسید.

فراهانی با اشاره به اینکه مدرسه‌سازی باعث ارتقای فرهنگ و دانش و ایجاد نوع دوستی و صمیمت شده است، گفت: طرح «آجر به اجر: طرح بسیار مؤثری است که امیدواریم به منصه ظهور برسد و امر مدرسه سازی رونق گیرد.

وی عنوان کرد: خیرین هیچگاه توقع آن چنانی ندارند اما گاهی دوست دارند فرزندان و نوه‌های خود را در مدرسه‌ای که مد نظر آنها است ثبت‌نام کنند که امیدوارم شرایط لازم فراهم شود.

فراهانی با اشاره به اینکه از خیرین مدرسه‌ساز بیشتر برای دانش آموزان گفته شود، افزود: جشنواره خیرین مدرسه ساز باید بهتر و جدی تر عملیاتی شود.