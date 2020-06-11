نهضت تربیت قرآنی در جامعه مورد توجه قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام موسی جامعی روز پنج شنبه در حاشیه نشست هماهنگی نهضت تربیت قرآنی نور الثقلین با فعالان قرآنی استان مرکزی اظهار کرد: اواخر سال ۹۸ یک برنامه تحول و جدیدی در سازمان دارالقرآن کشور به نام تأسیس معاونت تربیت قرآنی پیش بینی شد که اکنون در حال اجرا است.

وی ادامه داد: نهضت تربیت قرآنی به منظور افزایش انس هرچه بیشتر با قرآن در جامعه و تقویت ارتباط مردم با قرآن است که برای تحقق این هدف در اولین گام ساماندهی جلسات قرآنی مد نظر است.

معاون تعلیم و تربیت قرآنی سازمان دار القرآن کشور بهترین برنامه در راستای انس هرچه بیشتر مردم با قرآن را تشکیل جلسات خانگی عنوان کرد و گفت: در این جلسات باید ارتباط با قشر قرآنی و فرهیخته کشور برقرار شود و به منظور افزایش سطح محتوایی این جلسات باید محتوای غنی در اختیار آن‌ها قرار گیرد.

جامعی بیان کرد: با توجه به برگزاری جلسات قرآنی از گذشته تاکنون می‌توان گفت، طرح نور الثقلین برگرفته از کار مردمی است تا در جلسات قرآن خانگی از توجه به بحث عترت و سنت غفلت نشود و از ظرفیت‌های علمی و فرهنگی در استان نیز در این راستا استفاده شود تا انس مردم با قرآن افزایش پیدا کند.

وی گفت: امیدواریم با محوریت اساتید و علما در سایر استان‌ها و شهرستان‌ها مردم با قرآن بیشتر مأنوس شوند.

معاون تعلیم و تربیت قرآنی سازمان دار القرآن کشور عنوان کرد: در کشور نزدیک به ۱۰ هزار خانه قرآنی وجود دارد که بعضی از آن‌ها در محرومیت و تنگناها در روستاها و شهرها کار قرآنی را جلو می‌برند و یک موفقیت چشمگیر در ارتباط با مردم و برگزاری جلسات خانگی داشتند که با مطالعه این موفقیت‌ها سعی شد طرح نور الثقلین تدوین شود تا سایر مؤسسات و خانه‌های قرآنی از این امکان بهره مند شوند.

جامعی گفت: ظرفیت استان مرکزی در زمینه مباحث قرآنی حفظ و تربیت قرآنی بسیار بالاست و مشکلات مطرح شده از سوی فعالین قرآنی استان با تعامل قابل حل است و استمرار این جلسات و ظرفیت‌های جدید می‌تواند در حل این مسائل کمک کند البته در این نشست دغدغه‌هایی نیز بیان شد که باید در سطح کلان تصمیم گیری شود اما قالب دغدغه‌ها راهکار حل آن با همکاری ظرفیت‌های استان امکان پذیر و به هم افزایی هرچه بیشتر بین مجموعه‌ها و دستگاه‌های قرآنی نیاز است.