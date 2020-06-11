۸۵۰۰ تن گندم در مازندران خرید تضمینی شده است

بهرام نجفی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از ۱۴ خرداد شروع فصل خرید تضمینی گندم مازاد بر نیاز کشاورزان در استان تاکنون بیش از هشت هزار و ۵۰۰ تن گندم به ارزش ۲۱۶ میلیارد و ۴۸۹ میلیون ریال تحویل مراکز خرید تضمینی اداره کل غله شد که فایل‌های خرید برای پرداخت بهای گندم دریافتی در اختیار بانک کشاورزی قرار داده شد.

سرپرست اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان مازندران اظهار داشت: ۲۳ مرکز شامل مراکز خرید ملکی و کارخانه‌های آرد سازی و سیلوهای بخش خصوصی و تعدادی از مراکز تعاونی روستایی برای خرید محصول گندم در استان مازندران از لحاظ سخت افزاری و نرم افزاری تجهیز گردید و آماده برای عملیات خرید تضمینی گندم می‌باشند.

نجفی درباره مراکزی که فرآیند خرید گندم مازاد بر مصرف از کشاورزان را آغاز کردند، گفت: در حال حاضر به تناسب برداشت گندم مراکز شهرستان‌های بهشهر، گلوگاه، نکا، میاندرود، ساری، جویبار، بابل و بابلسر جهت خرید گندم بازگشایی گردیدند.

وی با اشاره به قیمت تضمینی گندم اظهار داشت: قیمت پایه خرید تضمینی هر کیلو گرم گندم در سال زراعی جاری بر اساس چهار درصد افت مفید و یک درصد غیر مفید ۲۵ هزار ریال تعیین شده که نسبت به سال گذشته بیش از ۴۷ درصد افزایش داشته است.

نجفی در پایان اظهار داشت: خرید گندم تنها از کشاورزان و خدمات دهندگانی صورت می‌گیرد که نام آنها در سامانه پهنه بندی سازمان جهاد کشاورزی ثبت شده باشد.