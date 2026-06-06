شمار مراکز خرید گندم در مازندران افزایش یافت؛ خرید ۵۴۰۰ تن محصول

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جعفری گفت: تا پایان روز گذشته، بیش از ۵ هزار و ۴۴۰ تن گندم از کشاورزان استان خریداری شده است. همچنین به منظور رفاه حال گندمکاران، یک کارخانه آرد در میاندرود به شبکه مراکز خرید اضافه شد.

وی با اشاره به افزایش محسوس تحویل گندم در روزهای اخیر افزود: این استقبال نشان می‌دهد که کشاورزان به فرآیند خرید تضمینی اعتماد دارند و مراکز خرید استان نیز برای دریافت محصول کاملاً آماده هستند.

جعفری در ادامه به پیگیری‌ها برای پرداخت به‌موقع مطالبات گندمکاران اشاره کرد و گفت: هماهنگی‌های لازم برای تسریع در پرداخت وجه گندم‌های تحویلی انجام شده و این روند ادامه دارد.

مدیرکل غله مازندران همچنین از افزایش ظرفیت مراکز خرید در استان خبر داد و تصریح کرد: از امروز، کارخانه آرد خانی معماریان در شهرستان میاندرود به جمع مراکز خرید تضمینی گندم اضافه شده است تا کشاورزان آن منطقه با سهولت بیشتری محصول خود را تحویل دهند.

وی در پایان از گندمکاران خواست هنگام برداشت و حمل محصول، توصیه‌های کارشناسان کشاورزی را جدی بگیرند و به میزان رطوبت گندم توجه کنند تا کیفیت محصول حفظ شود.