۹۴ درصد جمعیت واجد شرایط در گلپایگان کارت ملی هوشمند گرفتند

ناصرعلی شاهرضایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از جمعیت ۹۰ هزار و ۸۲ نفر شهرستان گلپایگان ۷۶ هزار نفر آن‌ها واجد شرایط تعویض کارت ملی هستند و هر ساله افرادی که به سن ۱۵ سال می‌رسند به این آمار اضافه می‌شود.

وی با بیان اینکه تا پایان اردیبهشت امسال ۶۹ هزار و ۶۱۵ نفر برای تعویض کار ملی خود ثبت نام کردند، گفت: در شهرستان گلپایگان تاکنون ۹۴ درصد موفق به دریافت کارت ملی هوشمند شدند و افرادی که کارت ملی هوشمند ندارند هر چه سریع‌تر اقدام کنند چراکه از این پس خدمات دولتی با کارت ملی هوشمند صورت می‌پذیرد.

سال گذشته یک هزار و ۳۷ واقعه تولد ثبت شد

رئیس ثبت احوال گلپایگان تصریح کرد: سال گذشته یک هزار و ۳۷ واقعه ولادت، ۶۷۲ واقعه فوت و ۵۰۶ مورد واقعه ازدواج و ۲۴۳ طلاق در ثبت احوال گلپایگان به ثبت رسیده است.

وی گفت: سال گذشته چهار هزار و ۳۹۶ نفر برای تعویض کارت ملی خود ثبت نام کردند که هزار و ۳۴۰ نفر آنها کارت ملی هوشمند تحویل گرفتند.

شاهرضایی گفت: در دوماهه نخست امسال ۱۷۷ واقعه ولادت، ۱۲۱ واقعه فوت، ۶۶ واقعه ازدواج در ثبت احوال گلپایگان ثبت شده است، آمار دقیقی از طلاق نداریم چون برخی برای ثبت طلاق خود به شهرستان‌های خوانسار و خمین مراجعه می‌کنند.

وی با بیان اینکه در شهرستان گلپایگان از ابتدای طرح تعویض شناسنامه فرسوده تاکنون حدود ۴۵ هزار شناسنامه تعویض شده است، تأکید کرد: پنج هزار جلد شناسنامه مستعمل به شناسنامه مکانیزه تبدیل شده است.

رئیس ثبت احوال گلپایگان گفت: توسط تیم سیار ثبت احوال با همکاری بخشدار مرکزی سال گذشته از دی ماه تا قبل از انتخابات مجلس یازدهم شناسنامه ۹۸ درصد روستاییان تعویض شد.

وی خاطرنشان کرد: گنجینه مشاهیر شهرستان گلپایگان حاوی زندگینامه و وصایا و همچنین آلبوم شهدای شهرستان در محل ثبت احوال گلپایگان نصب است.