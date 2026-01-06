آمار تولد در گلپایگان کاهش یافت

ناصر علی شاهرضایی در گفتگو با خبرنگار مهراظهار کرد: بر پایه اطلاعات موجود، جمعیت فعلی این شهرستان حدود ۱۰۱ هزار و ۴۰۰ نفر است که از این تعداد، ۵۱ هزار و ۱۰۰ نفر مرد و ۵۰ هزار و ۳۰۰ نفر زن هستند؛ آماری که نشان میدهد ترکیب جمعیتی زنان و مردان در گلپایگان از تعادل نسبی برخوردار است.
وی افزود: روند کلی جمعیت حاکی از تحرک اجتماعی و بهبود نسبی شرایط زیرساختی و خدمات عمومی در این شهرستان است؛ بهگونهای که گلپایگان طی سالهای اخیر به یکی از مناطق اثرگذار و دارای ظرفیت جذب مهاجر در استان اصفهان تبدیل شده است.
رئیس اداره ثبت احوال گلپایگان با مقایسه آمار هشتماهه امسال با مدت مشابه سال گذشته تصریح کرد: شمار موالید از ۴۹۶ نوزاد در سال قبل به ۴۶۸ مورد در سال جاری رسیده که کاهش ۲۸ موردی و افتی حدود ۵.۶ درصدی را نشان میدهد.
به گفته وی: در همین بازه زمانی، تعداد فوتشدگان از ۵۱۲ نفر در سال گذشته به ۵۳۱ نفر در سال جاری افزایش یافته و رشدی معادل ۱۹ مورد را ثبت کرده است.
شاهرضایی همچنین درباره وضعیت ازدواج و طلاق در گلپایگان خاطرنشان کرد: تعداد ازدواجهای ثبتشده از ۳۳۲ مورد در سال گذشته به ۳۰۶ مورد در سال جاری کاهش یافته است. در مقابل، آمار طلاق از ۱۲۷ مورد به ۱۳۴ مورد رسیده که افزایش هفت موردی را نشان میدهد.
وی یادآور شد: آمار طلاق بهصورت تقریبی اعلام میشود، چراکه برخی زوجها واقعه طلاق را خارج از شهرستان ثبت میکنند و در این گزارش تنها موارد ثبتشده در داخل گلپایگان لحاظ شده است
وی تأکید کرد: همزمانی کاهش تولدها و افزایش فوتیها باعث منفی شدن رشد طبیعی جمعیت میشود و در کنار روند افزایشی طلاق، زنگ هشداری برای لزوم توجه جدیتر به سیاستهای جمعیتی، حمایتی و اجتماعی در این شهرستان به شمار میآید.
