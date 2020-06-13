استاندار قزوین به طارم سفر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار قزوین به همراه لطف الله سیاهکلی و فاطمه محمد بیگی نمایندگان قزوین در مجلس شورای اسلامی، معاون عمرانی، رئیس مدیریت و برنامه ریزی، مدیران کل دفتر روستایی، کمیته امداد، بهزیستی، راهداری، مدیرعامل شرکت برق، آبفا، بنیاد مسکن، راه و شهرسازی، شرکت گاز، مخابرات، جهاد کشاورزی، امور عشایر، رئیس دانشگاه علوم پزشکی، میراث فرهنگی، ثبت اسناد و منابع طبیعی برای دیدار با مردم و بررسی مشکلات آنها به طارم سفلی سفر کردند.

بازدید از معدن مس طارم، دیدار با عشایر و مردم روستاهای ماهین، شاما دشت، سیردان، کلج، سیاهپوش، اورکن کرد و کوهگیر در سفر یک روزه استاندار پیش بینی شده است.