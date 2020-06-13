خبرگزاری مهر - گروه بین الملل: اعتراضات به نژاد پرستی در حالی در آمریکا تداوم دارد که برخی آن‌را به نفع ترامپ می‌دانند.

به خشونت کشیده شدن اعتراضات باعث شد تا ترامپ برقراری نظم و قانون را به رخ دموکرات‌ها بکشد و آنها را متهم کند اگر آنها در قدرت بودند بی ثباتی همه جا را می‌گرفت.

از سوی دیگر در ایالت‌هایی شاهد بی ثباتی هستیم که مسئولیت‌های ایالتی اعم از فرمانداری‌های در کنترل دموکرات‌هاست. بر این اساس ترامپ آنها را متهم می‌کند که صلاحیت لازم برای کنترل امور را ندارند.

در گفتگو با پروفسور «شیرین هانتر» عضو شورای روابط خارجی آمریکا و استاد دانشگاه جورج تاون آمریکا به بررسی این موضوع پرداخته‌ایم که در ادامه می‌آید.

*اعتراضات به نژادپرستی در حالی در آمریکا ادامه دارد که برخی در ابتدا آن‌را کاملاً به ضرر ترامپ می‌دانستند و معتقد بودند این اعتراضات باعث شکست ترامپ در انتخابات می‌شود. اما رادیکال شدن این اعتراضات و ایجاد بی ثباتی باعث شد ترامپ این بی ثباتی را متوجه مدیریت دموکرات‌های در ایالت‌هایی کند که سکان اداره امور ایالتی اعم از فرمانداری و پلیس در اختیار آنهاست. ارزیابی شما چیست؟

نکته اول این است که هنوز زود است در مورد نتایج انتخابات ریاست جمهوری آمریکا قضاوت کرد. در ۵ ماهی که به این انتخابات مانده است اتفاقات زیادی ممکن است روی دهد که موقعیت کاندیداها را عوض کند. اگر اعتراضات ادامه یابد و دوباره منجر به شورش شود، طرفداران برقراری نظم و قانون به طرف ترامپ خواهند رفت. اما اگر تظاهرات کم شود، مسلماً آنهایی که خواستار اصلاحات در نظام قضائی (جزایی) آمریکا هستند وضع بهتری خواهند داشت.

در اینجا لازم به تذکر است که مسأله خشونت بعضی از پلیس‌ها مسأله تازه‌ای نیست و در مراحل مختلف اقداماتی در این زمینه صورت گرفته است.

مسأله نقش پلیس هم بستگی به شدت وقوع جرایم دارد. مثلاً در دهه‌های ۹۰ در نیویورک مردم خواستار رویه شدید تری از طرف پلیس بودند چرا که جرایم بسیار زیاد بود.

*یک بحث مهم در خصوص اعتراضات کنونی آمریکا، تأثیر آن بر سبد رأی ترامپ است. سبد رأی ترامپ عمدتاً سفیدپوستان روستایی و متعلق به شهرهای کوچک است که مهاجران را اشغال کننده شغل‌هایی می‌دانند که باید در اختیار آنها قرار می‌گرفت. با وجود این موضوع، آیا اساساً سبد رأی ترامپ در نتیجه این اعتراضات کاهش خواهد یافت؟

مردم آفریقایی تبار آمریکا به صورت سنتی به دموکرات‌ها رأی می‌دهند چرا که دموکرات‌ها لااقل از دهه ۱۹۶۰ به بعد اقدامات زیادی برای بهبود وضع آفریقایی تبارها انجام داده‌اند. از جمله آزادی‌های مدنی(civil rights)، تبعیض مثبت(Affirmative action) و نظایر آنها.

تبعیض مثبت باعث می‌شود که آفریقایی تبارها بتوانند به دانشگاه راه یابند و در دولت‌های محلی و فدرال استخدام شوند. بنابراین آنها به ترامپ رأی نخواهند داد.

آمریکایی‌های اروپایی تبار، به خصوص فقرا، احساس می‌کنند که در دهه‌های گذشته هیچ کسی به فکر آنها نبوده است. آنها به ترامپ رأی دادند به امید آنکه او برای آنها کار مثبتی انجام دهد. تاکنون اما هیچ کار مثبتی برای آنها نشده است. بنابراین ممکن است که این بار به ترامپ رأی ندهند. اما من احتمال آن‌را کم می‌دانم.

بیشتر ثروتمندان آمریکا هم به ترامپ رأی می‌دهند. همچنین آنهایی که از رقیق شدن فرهنگ آمریکایی با ورود مهاجران ناراضی هستند به احتمال زیاد به ترامپ رأی خواهند داد.

*برخی معتقد هستند در سه ایالت ویسکانسین، شیکاگو و پنسیلوانیا که به ترامپ در سال ۲۰۱۶ رأی داده بودند و رأی آنها سرنوشت انتخابات را تغییر داد در سال ۲۰۲۰ رأیی به او نخواهند داد. دلایل این موضوع این است که اولاً ترامپ در انتخابات قبلی در این سه ایالت با اختلاف ناچیزی برنده شده بود و دوماً در نتیجه شیوع ویروس کرونا و اعتراضات کنونی به نژادپرستی، رأی ترامپ در این سه ایالت از دست رفته است. نظر شما چیست؟

در حال حاضر نمی‌توان در مورد نتایج انتخابات در این سه ایالت پیش بینی کرد.

*به اعتقاد برخی، اگر ترامپ بتواند در مدت باقی مانده تا انتخابات ریاست جمهوری، وضعیت اقتصادی آمریکا را سر و سامان دهد پیروزی مجدد او تضمین می‌شود. به نظر شما با توجه به ضعیف بودن نامزد دموکرات‌ها و شرایط موجود در آمریکا شانس ترامپ برای پیروزی در انتخابات به چه عواملی گره خورده است؟

مسأله نژادی همیشه در مواقعی که وضع اقتصادی بد می‌شود اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. اگر وضع اقتصادی آمریکا بهبود پیدا کند و موج شدیدی از کرونا دوباره پیش نیاید، شانس ترامپ بیشتر می‌شود. البته نقش «بایدن» و به خصوص اینکه او در مناظرات با ترامپ خوب عمل کند یا نه هم بسیار مؤثر خواهد بود. مردم باید اعتماد پیدا کنند که بایدن از ترامپ کارآمدتر است.

*الگوی رأی دادن رنگین پوستان در آمریکا صرفاً مسائل نژادی و هویتی نیست. برای نمونه سیاهپوستان ایالت مینه سوتا (که اعتراضات کنونی هم از آنجا شروع شد) که عمدتاً سومالیایی تبار هستند در دوره قبلی به ترامپ رأی داده بودند. چرا که آنها در معادن زغال سنگ مشغول به کار هستند و رأی به رئیس جمهور دموکرات و پیوستن آمریکا توسط آنها به پیمان آب و هوایی پاریس به معنای تعطیل شدن معادن زغال سنگ و بیکاری عمده آنها بود. بر این اساس آنها به ترامپ رأی دادند. با توجه به این موضوع، الگوی رأی دادن رنگین پوستان «به صورت عمده» به چه صورتی است؟ آیا مسائل اقتصادی برای آنها مهم است یا موضوع ات نژادی؟

تصمیم گیری در انتخابات به مسائل زیادی بستگی دارد. مسائل اقتصادی بسیار مهم هستند. مسائل عقیدتی هم مهم هستند. مثلاً بعضی‌ها همیشه به دموکرات‌ها رأی می‌دهند و بعضی به محافظه کاران [جمهوری خواهان]. عده‌ای هم رأی دهندگان مستقلی هستند که آرای آنها تغییر می‌کند. این رأی دهندگان بر اساس شرایط موجود رأی می‌دهند. در انتخابات آینده روشن نیست که آیا اینها بر اساس ملاحظات اقتصادی یا مسائل عقیدتی و هویتی رأی خواهند داد.