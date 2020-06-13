۱۸۸۵ دستگاه کمباین برداشت غلات کردستان را بر عهده دارند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان، محمدصالح احمدی در نخستین جلسه ستاد برداشت غلات استان کردستان، اظهار داشت: این تعداد کمباین شامل یک هزار و ۳۸۵ دستگاه کمباین بومی و ۵۰۰ دستگاه کمباین مهاجر است که از اواخر خرداد تا شهریور اقدام به برداشت محصولات غلات در سطح ۷۲۴ هزار هکتار زمین زراعی می‌کنند.

وی افزود: پیش بینی می‌شود در سال جاری یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن انواع محصول غلات شامل گندم، جو و کلزا از مزارع استان برداشت شود که یک میلیون ۱۱۳ هزار تن آن گندم است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی کردستان ادامه داد: با توجه به اینکه خرید تضمینی یک میلیون تنی محصول گندم در این استان از سوی وزارت جهاد کشاورزی برنامه ریزی شده است انتظار می‌رود بهره‌برداران نهایت استفاده را از امکانات برای برداشت محصول با کمترین میزان ریزش بکار گیرند.

احمدی یادآور شد: سال گذشته حدود شش درصد از محصول گندم این استان حین برداشت ریزش داشت که امسال تلاش داریم این میزان را به حداقل برسانیم چرا که طبق برآورد سال گذشته ارزش هر یک درصد گندم حدود ۲۵۰ میلیارد ریال بود.

وی با بیان اینکه میزان ریزش گندم حین برداشت در این استان به نسبت برخی استان‌ها که ۱۲ درصد بود مقدار ناچیزی است، بیان کرد: اما این میزان هرچقدر پایین‌تر باشد به نفع کشاورزان است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی کردستان با بیان اینکه در راستای نظارت دقیق بر برداشت و کاهش افت کیفی سازمان جهاد کشاورزی نظارت و بازرسی عملکرد کمباین‌های بومی و مهاجر را در دستور کار خود قرار داده است، گفت: در این راستا ۱۷ گروه بخش خصوص و چندین گروه بخش دولتی تشکیل شده است.

احمدی اظهار داشت: در هر شهرستان به نسبت سطح کشت گروه‌های دولتی تشکیل شده اما گروه‌های بخش خصوصی شامل چهار مورد بیجار، دیواندره و قروه هر کدام سه مورد، سنندج و کامیاران هر کدام دو مورد و دهگلان یک مورد است.

وی افزود: در بانه، مریوان و سروآباد نیز به علت سطح کشت پایین غلات تنها گروه‌های دولتی بر روند کار نظارت دارند.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی کردستان ادامه داد: در زمان شروع برداشت گندم کمباین‌ها در هر شهرستان با اعلام حضور کارت معاینه فنی از اکیپ ‌های خصوصی دریافت و تا پایان فعالیت آن را به همراه خواهند داشت.