میزان تولید میگوی پرورشی در استان بوشهر ۳۸ درصد افزایش می یابد

علی بازدار در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سال قبل ۲۱ هزار تن میگوی پرورشی در استان بوشهر تولید شد که امسال پیش‌بینی تولید ۲۹ هزار تن میگو شده است.

وی تصریح کرد: حمایت ویژه از تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران در بخش آبزی‌پروری با توجه به سال جهش تولید موردتوجه ویژه قرار دارد.

بازدار از ذخیره‌سازی ۵۰۰ میلیون قطعه بچه میگو برای پرورش در هزار ۲۰۰ استخر ساحلی استان بوشهر ه تاکنون خبر داد و اضافه کرد: ۱۵ مرکز تکثیر میگو در استان بوشهر فعالیت دارند.

مدیرکل شیلات استان بوشهر افزود: استان بوشهر به سبب داشتن ظرفیت‌های مهم آبزی‌پروری به ویژه در حوزه میگو این استان را به قطب تولید میگوی پرورشی در کشور تبدیل کرده است.

بازدار تصریح کرد: ۳ میلیارد قطعه بچه میگو در مراکز تکثیر میگو در استان بوشهر تولید می‌شود که بخش از آن‌ها در اختیار پرورش‌دهندگان استان بوشهر گذاشته و بخشی هم به دیگر استان‌ها برای پرورش ارسال می‌شود.

وی با اشاره به ذخیره‌سازی بچه میگو در اراضی ساحلی بوشهر برای پرورش بیان کرد: سال جاری پرورش عملیات ذخیره‌سازی بچه میگو در شش‌هزار و ۱۴۰ هکتار برای در حال انجام است.

مدیرکل شیلات استان بوشهر بابیان اینکه این اراضی پرورش میگو در ۳۴۴ مزرعه مستقر است گفت: امسال پیش‌بینی ذخیره‌سازی افزون بر ۲ میلیارد قطعه بچه میگو در استخرهای پرورشی برای تولید ۲۹ هزار تن میگو شده است.