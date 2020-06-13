۱۱۴ میلیارد تومان برای توسعه شهر درح پیش بینی شده است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا سلم‌آبادی صبح شنبه در آئین انعقاد تفاهم‌نامه بین جهاد کشاورزی و کمیته امداد پیرامون سند توسعه بخش درح شهرستان سربیشه خراسان‌جنوبی اظهار کرد: خداوند با بارندگی‌های امسال نوید رحمت و برکت را به روستاهای خراسان‌جنوبی داده است.

مدیرکل کمیته امداد خراسان‌جنوبی با اشاره به اینکه شوق و شور زراعت و کشاورزی با این بارندگی‌ها در بین کشاورزان استان به وجود آمده است، بیان‌کرد: ۳۴ درصد از اقتصاد استان وابسته به کشاورزی است که یک مؤلفه مهم در توسعه محسوب می‌شود.

۶۰ درصد خدمات کمیته امداد خراسان‌جنوبی در مناطق روستایی است

سلم‌آبادی با بیان اینکه ۶۰ درصد خدمات کمیته امداد خراسان‌جنوبی در مناطق روستایی است، ادامه‌داد: حدود ۸۰ درصد خدمات امداد با جامعه هدف کشاورزی و دامداری ارتباط دارد.

وی با تبیین این نکته که از پنج هزار مسکن ساخته شده برای محرومان توسط کمیته امداد خراسان‌جنوبی تعداد چهار هزار و ۳۰۰ مسکن در مناطق روستایی و وابسته به جامعه دامداری و کشاورزی ساخته شده است، افزود: در حوزه تأمین معیشت و هزینه تحصیلی نیز بیشتر خدمت به جامعه روستایی صورت می‌گیرد.

مدیرکل کمیته امداد خراسان‌جنوبی با بیان اینکه با توجه به تفاهم صورت گرفته در روز ملی روستا و عشایر در سال گذشته کمیته امداد معین برای محرومیت زدایی از درح مشخص شده است، بیان‌کرد: در مجموع سند توسعه درح در طی پنج سال ۱۱۴ میلیارد تومان از منابع کمیته امداد و ۱۳۷ میلیارد تومان تسهیلات کم بهره برای توسعه این شهر در نظر گرفته شده است.

۲۳ پروژه در سال جاری برای درح تعریف شده است

سلم‌آبادی با اشاره به اینکه بر اساس انعقاد قرارداد با دستگاه‌های اجرایی برای سال جاری در راستای پروژه‌های توسعه درح ۲۲ میلیارد تومان سهم کمیته امداد و ۲۲ میلیارد تومان نیز سهم دستگاه‌های اجرایی است، ادامه‌داد: ۲۳ پروژه را امسال برای درح تعریف کردیم که از این تعداد دو پروژه مربوطه به حوزه کشاورزی است.

وی با اشاره به دو پروژه استخر ذخیره آب و احیای قنات در تفاهم با جهاد کشاورزی برای درح بیان کرد: سهم دستگاه معین (کمیته امداد) ۵۰ درصد و سهم جهاد کشاورزی از اجرای این پروژه‌ها نیز ۵۰ درصد است.

مدیرکل کمیته امداد خراسان‌جنوبی یادآور شد: بی‌شک اجرای این پروژه‌ها در منطقه درح منجر به اشتغال‌زایی و ماندگاری مردم سخت‌کوش در آن منطقه مرزی خراسان‌جنوبی خواهد شد که برای ما بسیار حائز اهمیت است.