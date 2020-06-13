به گزارش خبرنگار مهر، کرمعلی قندالی امروز در نشستی خبری که به مناسبت هفته جهاد کشاورزی در حال برگزاری است، با اشاره به تأخیر ١٥ تا ٣٠ روزه در کوچ عشایر به دلیل جلوگیری از ابتلاء به کرونا افزود: ٢١٥٠٠٠ نفر از عشایر کشور غربالگری شدند. ٧٠٠ نفر مشکوک بودند، ٧٢ نفر به مراکز درمانی ارجاع داده شدند و ٤٢ نفر مبتلا بودند اما خوشبختانه تلفاتی در این حوزه نداشتیم.

این مقام مسئول با بیان اینکه عشایر ٩.٥ میلیون رأس دام را سالانه به بازار عرضه می‌کنند، گفت: حدود ١٩٠ هزار تن گوشت مورد نیاز کشور (نزدیک به ٢٥ درصد نیاز) توسط عشایر تولید می‌شود.

وی اضافه کرد: از سال ٩٤ تاکنون سالانه ١٠ هزار تن افزایش تولید در حوزه گوشت عشایر داشتیم که دلیل آن نیز اجرای زنجیره تولید گوشت و افزایش بهره وری بوده است.

رئیس سازمان امور عشایر کشور گفت: در سال ٩٩ به دلیل بارندگی‌های خوب و شرایط مطلوب مراتع و پوشش گیاهی ١٥ تا ٢٠ درصد افزایش تولید در حوزه گوشت عشایر خواهیم داشت.

رئیس سازمان عشایر با اشاره به اینکه در کشور حدود ۹ کیلوگرم علوفه مصرف می‌شود تا وزن دام زنده یک کیلوگرم افزایش یابد، گفت: ما این رقم را به شش کیلوگرم کاهش داده ایم یعنی به ازای دریافت شش کیلوگرم علوفه وزن دام زنده یک کیلوگرم افزایش می‌یابد و این برابر ۳۳ درصد افزایش بهره وری است.

قندالی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه طی ۴ سال اخیر ۱۵۰۰ میلیارد توان منابع تسهیلاتی تجهیز و به حوزه تولید عشایری کشور تزریق شده است، افزود: طی این مدت، از شغل ۷۰ هزار خانوار عشایری صیانت و یا برای آنان شغل ایجاد شده است.

وی با اشاره به لزوم برند سازی در حوزه تولیدات عشایری ادامه داد: بحث برندسازی تولیدات عشایری در دستور کار سازمان قرار دارد. این کار شروع شده و برند سازی برخی تولیدات لبنی در دست اجراست و برای گوشت تولیدی عشایر نیز چنین برنامه‌ای داریم.

اختصاص ۲۷ میلیون یورو برای تأمین آب آشامیدنی عشایر

قندالی همچنین با بیان اینکه شصت و شش هزار کیلومتر راه عشایری در کشور داریم، گفت: این راه‌ها باید در طول سال مرمت شوند و بسیاری از نقاط نیز اصلاح و بازسازی می‌شوند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه در حوزه آب آشامیدنی طی سالهای ۹۸ و ۹۹ با اذن مقام معظم رهبری حدود ۲۷ میلیون یورو برای انتقال شبکه سازی آب آشامیدنی عشایر اختصاص داده شده است، افزود: امسال شاخص برخورداری عشایر از آب آشامیدنی سالم از ۵۰ به ۶۳ درصد می‌رسد.

این مقام مسئول اضافه کرد: همچنین تا آخر سال ۱۴۰۰، ۵۰ هزار خانوار عشایر از انرژی خورشیدی برخوردار خواهند شد.