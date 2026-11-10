به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد صادق اکبری صبح سه شنبه در نشست مسئولان قضایی استان سمنان با رئیس کل زندان‌های کشور در سالن جلسات دادگستری سمنان بر ضرورت استفاده هدفمند و متناسب با قانون از مجازات حبس در این استان تاکید کرد.

وی با بیان اینکه کاهش جمعیت کیفری از راهبردهای دستگاه قضایی استان سمنان است، افزود: به دنبال توسعه فعالیت‌های فرهنگی و قرآنی و فراهم‌سازی زمینه اشتغال زندانیان به مثابه اولویت کاری دستگاه قضایی هستیم.

رئیس‌کل دادگستری استان سمنان اعلام کرد: نقش این اقدامات در اصلاح و بازاجتماعی‌کردن زندانیان و پیشگیری از تکرار جرم بسیار بی بدیل خواهد بود لذا این دست اقدامات در زمره اولویت های دادگستری استان است.

اکبری ادامه داد: نگهداری افرادی که با رفتارهای مجرمانه امنیت و آسایش جامعه را مختل می‌کنند، در موارد ضروری و مطابق قانون اقدامی لازم برای صیانت از حقوق مردم است اما این ضرورت نباید به استفاده گسترده و غیرضروری از مجازات حبس منجر شود.

وی کاهش جمعیت کیفری را از سیاست‌های راهبردی دستگاه قضایی برشمرد و بر استفاده از ظرفیت‌های قانونی جایگزین حبس و پرهیز از اعمال مجازات‌های سالب آزادی در موارد غیرضروری تأکید کرد.

رئیس‌کل دادگستری استان سمنان در ادامه، اصلاح و بازاجتماعی‌کردن زندانیان را از اهداف اساسی نظام زندانبانی اسلامی دانست و گفت: در کنار کاهش جمعیت کیفری، باید توسعه برنامه‌های فرهنگی، مذهبی و قرآنی و فراهم‌کردن زمینه اشتغال و حرفه‌آموزی زندانیان با جدیت دنبال شود.