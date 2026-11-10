هوشنگ بهزادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس داده‌های ثبت‌شده در ایستگاه‌های هواشناسی استان، بیشترین سرعت وزش باد مربوط به ایزدشهر نور با ۱۰۱ کیلومتر بر ساعت بوده است.

وی افزود: پس از ایزدشهر، ایستگاه رینه آمل با ۷۹، قراخیل قائمشهر با ۷۲ و ایستگاه‌های تنکابن و آمل هر کدام با ۶۸ کیلومتر بر ساعت بیشترین سرعت باد را ثبت کردند.

مدیرکل هواشناسی مازندران ادامه داد: سرعت وزش باد در رامسر و دشت ناز ۶۵، کجور ۶۱، بابلسر، پل سفید و بیشه‌بنه بهشهر ۵۸ کیلومتر بر ساعت گزارش شده است.

به گفته بهزادی، در ایستگاه‌های نوشهر، گلوگاه، بلده و شیاده بابل نیز سرعت باد به ۵۰ کیلومتر بر ساعت رسید و در امامزاده عبدالله آمل، امیرآباد بهشهر و لائی نکا نیز سرعت ۴۷ کیلومتر بر ساعت به ثبت رسید.

وی خاطرنشان کرد: همچنین سرعت وزش باد در کیاسر ۴۵، ساری ۴۳، کلاردشت ۴۰ و سیاه‌بیشه کندوان ۳۶ کیلومتر بر ساعت گزارش شده است.