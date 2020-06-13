حق امتیاز شرکت چینی برای موبایلی با دوربین سلفی زیر نمایشگر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گیزموچاینا، شرکت TCL برای تولید تلویزیون در سراسر جهان مشهور است. این شرکت تحت برند آلکاتل موبایل نیز به بازار عرضه می‌کند. TCL در سال جاری تولید موبایل‌هایی با برند خود را آغاز کرده است. درهمین راستا این شرکت حق امتیاز اختراع موبایلی با دوربین زیر نمایشگر ثبت کرده است.

این دستگاه نمایشگری خمیده دارد و لبه‌های آن نیز به طورواضح مشخص است. پشت موبایل TCL، چهار دوربین و ۲ فلش ال ای دی دیده می‌شود.

TCL برای تولید تلویزیون‌های ارزان مشهور است. این شرکت تصمیم دارد با عرضه یکی از ارزان‌ترین موبایل‌های ۵G در آمریکا به نامTCL ۱۰ ۵G به قیمت ۳۹۹ دلار در بازار موبایل وارد شود.

حق امتیاز موبایل TCL در حالی فاش شده که شرکت‌های مختلف مشغول توسعه فناوری نصب دوربین زیر نمایشگر هستند. شیائومی و اوپو تاکنون نیز سال گذشته موبایل‌هایی با این ویژگی را رونمایی کرده اند. اما این فناوری هنوز برای عرضه عمومی در دستگاه‌ها آماده نیست.