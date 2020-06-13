هشدار استاندار برای رعایت فاصله گذاری اجتماعی در غرب استان تهران

به گزارش خبرنگار مهر، انوشیروان محسنی بندپی پیش از ظهر شنبه در حاشیه جلسه ویدئو کنفرانس با رئیس جمهور با اشاره به آخرین مصوبات این جلسه اظهار داشت: تمدید مرخصی زندانیان به جلسه ۳۱ خرداد ماه موکول شد، به علاوه در این جلسه بررسی وضعیت بیماری کرونا در سطح کشور و برخی از استان‌ها که در هفته‌های اخیر میزان شیوع بیماری بالا رفته از جمله در خوزستان، هرمزگان، کردستان و کرمانشاه مطرح شد و به استانداران و ستاد کرونا در این استان‌ها اختیاراتی داده شد تا بتوانند برخی محدودیت‌ها را اجرایی کنند.

استاندار تهران گفت: اکنون روند بیماری کرونا در استان تهران کمی افزایش یافته، منتها میزان مرگ و میر افزایش نیافته و پایین بوده است، همچنین در شرق استان تهران وضعیت خوب است اما در غرب به ویژه در شهرستان‌های شهریار و ملارد نیازمند توجه بیشتر در زمینه رعایت فاصله گذاری اجتماعی و رعایت بهداشت فردی و غیره هستیم.

محسنی بندپی با بیان اینکه در استان تهران وضعیت بحرانی نداشته‌ایم گفت: با توجه به تراکم جمعیت در استان تهران و جمعیت ۳.۵ میلیونی شناور در کلانشهر تهران و سایر شرایط خاص استان توانستیم با مدیریت از پیک عبور کنیم البته نیاز به مراقبت و دقت بیشتری داریم.

وی افزود: میل به سفر در استان تهران بیشتر است، همچنان که در تعطیلات هفته گذشته و قبل از آن بر اساس آمار نیروی انتظامی جمعیت زیادی از استان تهران خارج شدند که برگشت آنها نگرانی‌هایی را ایجاد کرد.

استاندار تهران در مورد وضعیت حمل و نقل عمومی در استان و ضرورت رعایت فاصله گذاری اجتماعی تاکید کرد: مردم در حمل و نقل عمومی از ماسک استفاده می‌کنند، منتها فاصله‌گذاری اجتماعی در مترو که قبلاً ۵۷ درصد بوده به سبب تراکم استفاده از مترو به ۳۰ درصد کاهش پیدا کرده، بنابراین از این منظر آسیب پذیر هستیم.

محسنی بندپی با اشاره به ضرورت رعایت فاصله گذاری اجتماعی و پروتکل‌های بهداشتی گفت: پنجشنبه با مشورت با دانشگاه آزاد امتحانات به صورت غیرحضوری برگزار می‌شود، و سعی می‌شود تا شرایط برای حفظ سلامت شهروندان فراهم شود.



وی ادامه داد: در حرم مطهر عبدالعظیم حسنی (ع) و زمان اقامه نماز تمام پروتکل‌های بهداشتی رعایت شده و طبق گزارش ارائه شده بیش از ۹۰ درصد نکات بهداشتی در حرم را رعایت می‌کنند در مساجد هم رعایت فاصله گذاری اجتماعی به نحو مطلوب می‌باشد اما در بانک‌ها، برخی از صنوف و رستوران‌ها نیازمند همکاری اتحادیه هستیم تا مجبور به تجدید نظردر مورد بازگشایی نشویم.

استاندار تهران در مورد وضعیت تالارها تصریح کرد: برای بازگشایی تالارها در استان تهران برنامه‌ای نداریم البته توصیه به ازدواج آسان وجود دارد اما به جهت رعایت حفظ سلامت شهروندان تا اطلاع ثانوی تالارها در استان تهران بازگشایی نمی‌شود.



استاندار تهران سپس در مورد ارائه ماسک ارزان قیمت گفت: طبق مصوبه امروز، وزارت صمت مکلف به ارائه ماسک ارزان‌قیمت شده و طبق توصیه سازمان بهداشت جهانی نیز استفاده از ماسک می‌تواند وسیله‌ای مؤثر در جلوگیری از انتقال چرخه ویروس باشد، در این زمینه استفاده از ماسک‌های پارچه‌ای نیز اثرگذاری آن مطلوبی دارد.