به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا ایزد پور ظهر شنبه در دومین جلسه ستاد راه‌اندازی مراکز جامع درمان اعتیاد به میزبانی اداره کل بهزیستی سمنان ضمن بیان اینکه اصلی ترین خدمات بهزیستی در حوزه اعتیاد کمک به باز توانی فرد و رسیدگی به ابعاد فردی و اجتماعی خانواده وی است، ابراز داشت: با توجه به اینکه تاکید بر پیشگیری یکی از رویکردهای اصلی سازمان بهزیستی به شمار می‌رود لذا مرکز جامع درمان اعتیاد راه‌اندازی شده است.

وی بابیان اینکه خدمات در مرکز جامع درمان اعتیاد استان سمنان رایگان ارائه می‌شود، افزود: در این مرکز بعد از چهار ماه پاکی و سم‌زدایی فرد، شیوه‌ها و دوره‌های درمان به ترتیب اجرا می‌شود بنابراین مدت پاکی فرد بهبودیافته طولانی‌تر خواهد بود.

مدیرکل بهزیستی استان سمنان بابیان اینکه در این مرکز تاکید بر پرهیز مداری است، ابراز داشت: به ترتیب در ماه‌های پنجم و ششم هر هفته سه جلسه ماه‌های هفتم و هشتم هر هفته دو جلسه و ماه‌های نهم و دهم هر هفته یک جلسه و ماه‌های ۱۱ و ۱۲ هر دو هفته یک جلسه در این مراکز برای ادامه درمان برگزار می‌شود.

ایزد پور بابیان اینکه می‌کوشیم تا در این مراکز همه ابعاد تخریب‌شده زندگی فرد درزمان اعتیاد بازسازی و درمان شود، تصریح کرد: الگوی جامع درمان و باز توانی اعتیاد مبتنی بر تداوم درمان در راستای رفع بخشی از مشکلات پس از بررسی و نیازسنجی افراد دربند اعتیاد فراهم‌شده است.

وی بابیان اینکه روند راه‌اندازی و تأسیس جامع درمان اعتیاد به ترتیب اولویت‌های استان سمنان با در نظر گرفتن امکانات باید صورت گیرد، افزود: در ادامه این روند رفع چالش‌های خانوادگی و اجتماعی بیمار مداخلات روانی اجتماعی و توانمندسازی شغلی نیز در دستور کار قرار دارد.