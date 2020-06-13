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۲۴ خرداد ۱۳۹۹، ۱۷:۴۳

در حمله طالبان؛

۷ نیروی امنیتی افغانستان در ولایت غور کشته شدند

۷ نیروی امنیتی افغانستان در ولایت غور کشته شدند

در حمله طالبان، ۷ نیروی امنیتی افغانستان در ولایت غور کشته، یک نفر زخمی و فرد دیگری نیز ناپدید شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آوا، مقام‌های محلی ولایت غور افغانستان امروز شنبه اعلام کردند: ۷ نیروی پلیس در حمله گروه طالبان به پاسگاه امنیتی شهرستان «پسابند» این ولایت کشته شدند.

بر اساس اعلام این خبرگزاری، در درگیری میان نیروهای امنیتی با نیروهای طالبان در منطقه‌ «آبک» واقع در شهرستان «پسابند» در ولایت غور یک نیروی امنیتی زخمی و یک نفر دیگر هم ناپدید شده است.

گفتنی است، افغانستان در آستانه آغاز گفتگوهای بین‌الافغانی قرار دارد.

شایان ذکر است، از سال ۲۰۰۱ میلادی که ناتو به سرکردگی تروریست‌های آمریکایی و به بهانه مبارزه با عوامل حادثه ۱۱ سپتامبر به افغانستان لشگر کشی کرد، آمار تلفات نظامیان و غیرنظامیان دائماً در این کشور افزایش یافته و مرتباً موضوع گزارش‌های نهادهای بین المللی شده است.

کد مطلب 4948562

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