۴۹ زخمی در درگیری شدید شب گذشته طرابلس لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رای الیوم، منابع لبنانی امروز شنبه به زخمی شدن بیش از ۴۹ نفر از جمله ۶ نظامی در جریان درگیری های شدید شب گذشته شهر طرابلس در شمال لبنان، میان ارتش این کشور و معترضان خبر دادند.

این درحالی است که شب گذشته شهر طرابلس شاهد درگیری های و خشونت شدید بود به طوری که معترضان به نهادهای دولتی و مراکز تجاری خسارات زیادی وار کردند و برخی از آنها را به آتش کشیدند.

ارتش لبنان سرانجام موفق به به کنترل اوضاع شد.

از سوی دیگر عبداللطیف دریان مفتی لبنان ضمن محکوم کردن خشونت ها خواستار پیگرد خرابکاران و بازداشت آنها و ارجاعشان به مراجع قضایی لبنانی شد.

وی از مقامات لبنانی خواست که مسئولیت پذیر باشند.