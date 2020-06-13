تشکیل پرونده ۹۷ میلیون دلاری عدم اجرای تعهدات ارزی برای ۴۱ شرکت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صمت، مدیر کل امور حقوقی و تعزیرات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان با اعلام تشکیل پرونده تخلفاتی ۹۷ میلیون دلاری برای ۴۱ شرکت فعال در زمینه محصولات کشاورزی و مواد غذایی، گفت: پرونده‌های مذکور در ارتباط با عدم اجرای تعهدات واردکنندگان و تولیدکنندگان در قبال دریافت ارز تشکیل و توسط اداره کل امور حقوقی و تعزیرات سازمان حمایت به ادارات کل تعزیرات حکومتی استان‌ها ارسال شده است.

سید مجتبی سجادی با تاکید بر ضرورت نظارت بر دریافت‎کنندگان ارز رسمی افزود: در سال‌های اخیر ارز رسمی غالباً به منظور واردات کالاهای اساسی و مهم به شرکت‌ها تخصیص یافته است که تخلف در این خصوص آثار مستقیمی بر معیشت شهروندان دارد.

وی با بیان اینکه شرکتهای موصوف به منظور واردات محصولات کشاورزی و مواد غذایی، بیش از نود و هفت میلیون دلار ارز رسمی از بانک دریافت نموده اند، افزود: این میزان تخلف صرفاً در خصوص محصولات کشاورزی و مواد غذایی بوده و حاصل بررسی‌های مستمر کارشناسان این سازمان می‌باشد.

سجادی ضمن تاکید بر استمرار نظارت سازمان حمایت در ارتباط با عملکرد دریافت کنندگان ارز رسمی بیان کرد: در ماه‌های گذشته دستگاه‌های مختلف نظارتی اهتمام جدی در برخورد با متخلفین ارزی داشته اند که سازمان حمایت نیز در حیطه اختیارات خود با تمام توان و ظرفیت نسبت به نظارت و تشکیل پرونده در این خصوص اقدام نموده است.

وی اضافه کرد: با تعامل صورت گرفته میان سازمان حمایت و بانک مرکزی اقدامات مؤثری در راستای شناسایی شرکت‌های دریافت کننده ارز صورت پذیرفته است که با همکاری شعب تعزیرات حکومتی در صدور آرا، شاهد استرداد این مبالغ به بیت المال خواهیم بود.