بخشی از دستاوردهای دفاعی در روز صنعت دفاعی رونمایی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی وزارت دفاع، امیر سرتیپ سعید شعبانیان معاون هماهنگ‌کننده وزیر دفاع در نشست هماهنگی برنامه‌های گرامیداشت چهلمین سالگرد دفاع مقدس که در وزارت دفاع برگزار شد، اظهار داشت: هدف از برگزاری این نشست هماهنگی برای برگزاری هر چه بهتر مراسم گرامیداشت چهل سالگی دفاع مقدس در سطح کشور بویژه در سطح نیروهای مسلح و وزارت دفاع است.

وی با اشاره به برگزاری ستاد چهلمین سالگرد هفته دفاع مقدس در حضور سرلشکر باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح افزود: واقعه دفاع مقدس نفطه عطفی در تاریخ جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود، زیرا هر چه داریم از دفاع مقدس است؛ به همین جهت برنامه ریزی‌هایی صورت گرفته بود که امسال چهلمین سالگرد دفاع مقدس را به صورت ویژه برگزار کنیم، اما شیوع ویروس کرونا، بسیاری از فعالیت‌هایی که از قبل برای برگزاری مراسم مورد اشاره پیش بینی شده بود را تحت شعاع قرار داد.

وی همچنین اضافه کرد: مانند سال های گذشته برنامه‌های زیادی در ارتباط با دفاع مقدس مثل راهیان نور و گرامیداشت سه وزیر دفاع شهید داشتیم و امیدواریم با کم شدن و از بین رفتن سایه کرونا از کشور برنامه های فرهنگی وزارت دفاع مانند گذشته و با تمام توان اجرا شود.

امیر شعبانیان در ادامه با اشاره به اینکه با وجود بیماری کرونا برنامه‌های متعددی تا پایان سال خواهیم داشت، تصریح کرد: مجموعه وزارت دفاع به مناسبت‌های مختلف برنامه‌هایی را تا پایان سال به منظور گرامیداشت چهلمین سالگرد دفاع مقدس از جمله رونمایی از دستاوردهای دفاعی در روز صنعت دفاعی، خواهد داشت.