به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین احمد واعظی در نشست بررسی فعالیت‌های دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم در فضای مجازی در ایام کرونا با بیان این که جنس این فعالیت‌ها، جنس متشتتی بود، اظهار کرد: این فعالیت‌های پراکنده درست است که از جهت استیعاب بحث، اینکه مثلاً میدان‌های متعددی را تحت تأثیر قرار می‌دهد، خوب است اما مثل ذره‌بینی که اگر در یک جا متمرکز شود و کانون درست شود، می‌سوزاند و اثربخش است و اگر پراکنده باشد، بخاطر جنس پراکندگی آن زیاد دیده نمی‌شود؛ اگر یک گزارشی از فعالیت‌های بخش‌های مختلف دفتر جهت ارائه تهیه شود، خوب است.

وی در خصوص هدف از تأسیس معاونت فضای مجازی، هنر و رسانه در دفتر تبلیغات اسلامی گفت: نکته دوم که خیلی مهم است این است که ما دو کار در دفتر انجام دادیم یکی اینکه معاونت فضای مجازی، هنر و رسانه را ایجاد کردیم که اصل تصور بنده از تأسیس این معاونت، به هیچ وجه یک صف فعالیت مجازی در عرض صف‌های دیگر فعال مجازی نبوده و نیست؛ این گونه نیست که بگوییم هر یک از معاونت‌های دفتر فعالیتی دارند و در زمینه‌هایی فعالیت می‌کنند، پس یک معاونتی درست کنیم که این معاونت، یکسری فعالیت داشته باشد، هدف این نیست.

نقش معاونت فضای مجازی، هنر و رسانه

رئیس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم تصریح کرد: معاونت فضای مجازی، هنر و رسانه در واقع می‌خواهد نقش هماهنگ کننده، تجمیع کننده و پشتیبانی فعالیت‌های مختلف در فضای مجازی دفتر را ایفا کند.

وی با اشاره به تشکیل شورای سیاستگذاری فضای مجازی در دفتر تبلیغات اسلامی در آینده نزدیک افزود: در خصوص این که سیمای این پشتیبانی چگونه است، باید گفت که یک شورای سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی فضای مجازی دفتر که حکم آن را صادر می‌کنم و عزم آن را مشخص خواهم کرد؛ دبیر این شورا حجت الاسلام والمسلمین علیزاده است، یعنی طراحی‌ها باید در این شورا انجام بگیرد و تمام بخش‌ها نیز باید پیشنهادات برنامه‌های عملیاتی خود را به دبیر محترم و معاونت فضای مجازی، هنر و رسانه ارائه دهند و معاون مربوطه نیز در جلسه‌ای از طرح تدوین شده دفاع خواهد کرد؛ نحوه این پشتیبانی طراحی شده و تقریباً نهایی گردیده است.

حجت الاسلام واعظی اظهار کرد: یکسری فعالیت‌های فضای مجازی دفتر تبلیغات اسلامی، ذاتی قسمت‌ها است، یعنی اصلاً ارتباطی به تشکیل این معاونت ندارد و از گذشته در بخش‌های مختلف صورت می گرفته و جز فعالیت‌های ذاتی آنها است.

رئیس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم تصریح کرد: کاری که در هیئت امنا کردیم این است که گفتیم این شرایط کرونایی باعث می‌شود که برخی برنامه‌های پیش‌بینی شده دفتر اعم از اعزام مبلغ ماه مبارک رمضان عملاً اجرا نشود، اما عملاً نتوانستیم اعزام را انجام بدهیم، البته با فعالیت‌های مجازی و اتفاقاتی که صورت گرفت، یک بخشی از آن البته هزینه می‌شود و برخی هم هزینه نمی‌شود.

وی افزود: مثلاً فرض کنید بنده قبل از اینکه شرایط کرونا باشد، گاهی اوقات هفته‌ای دو سه جلسه تهران می‌رفتم، همچنین برخی مدیران و کارشناسان ما، گاهی وقت‌ها جلساتی بود که می‌رفتند و می‌آمدند، همایش‌هایی داشتیم که به هر جهت برگزار می‌شد، تمام اینها تعطیل شده و همه اینها کاهش هزینه است، یعنی از واحد موتوری گرفته که ماشین می‌فرستاد تا مبلغ، مدیر و کارشناسی که می‌رفتند و کسانی که همایش برگزار می‌کردند و اضافه کارها و…، مثلاً وقتی ما در اسفندماه و فرودین ماه می‌گفتیم که یک سوم کارکنان به صورت گردشی بیایند، معلوم است که اضافه کاری هم نیست، تمام اینها باعث می‌شود که هزینه‌ها کم شود.

ثمره صرفه جویی ها در دفتر تبلیغات اسلامی برای فعالیت در فضای مجازی هزینه خواهد شد

حجت الاسلام واعظی با اشاره به این که ثمره صرفه جویی ها در فضای مجازی هزینه خواهد شد، اظهار داشت: هیئت امنا تصویب کرد که هرگونه صرفه‌جویی در هزینه‌ها که به هر دلیلی در دفتر اتفاق می‌افتد، اولویت اول صرف هزینه‌ها در فعالیت فضای مجازی است، یعنی معاونت فرهنگی و تبلیغی، غیر از آن فعالیت‌های ذاتی، می‌گوید نتوانستم اعزام مبلغ ماه مبارک رمضان را انجام دهم اما میدان است که بتوانم امر تبلیغ دینی یا وظایف آموزش‌های کاربردی را فعال‌تر و با حجم گسترده‌تری انجام دهیم که محل تأمین اعتبار آن، همان صرفه‌جویی هایی است که صورت گرفته و بخش‌های دیگر هم همینطور است.

وی با بیان این که ما از تشتت در رنج هستیم، گفت: احتیاج داریم که هم‌افزا و سازمان‌یافته کار کنیم و تمهید آن، این است که شورای برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری به دبیری حجت الاسلام والمسلمین علیزاده فعال شود بخش‌های مختلف باید پیشنهادات خود را مطرح کرده و در این شورا باید نسبت به آن پیشنهادات اعتبارسنجی شود؛ منظور از اعتبار سنجی، اعتبار مالی نیست، بلکه اعتبار اینکه ارزش کار چگونه است، و این حلقه اتصال یعنی این که یکی از کارهایی که این معاونت باید انجام بدهد، هم‌افزا کردن و به میدان آوردن بخش‌هایی است که می‌توانند در جریان‌سازی یا حداقل انجام عملیات پرحجم، تأثیرگذار و مؤثر ایفای نقش کنند، که بحث تأمین زیرساخت و… ذیل همان است که وقتی طرحی بیاید و همه‌جانبه نگاه شود، طبیعی است که یک جاهایی باید تقویت شود.

آموزش و تبلیغ، مزیت نسبی دفتر تبلیغات اسلامی است

رئیس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم تصریح کرد: نکته بعدی این است که پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و دانشگاه باقرالعلوم (ع) ما یک ظرفیتی دارند که بتوانند در مسئله فضای مجازی بیشتر ایفای نقش کنند؛ آموزش و تبلیغ، مزیت نسبی دفتر تبلیغات اسلامی است.

وی با اشاره به این که مزیت نسبی در فضای مجازی باید حفظ شود، افزود: بخش قابل توجهی از طراحی‌های ما باید به سمت فعالیت‌های آموزشی برود؛ باید یک نیازسنجی محیطی در خصوص انواع و اقسام فعالیت‌های آموزشی با گروه‌های مخاطب متنوع انجام دهیم؛ مثلاً آموزش‌های کاربردی بیشتر متوجه مبلغین و روحانیون کشور است و می‌تواند جهت برگزاری دوره‌های ضمن خدمت به سمت دبیرها و کارمندان برود؛ مثلاً ما با یک وزارتخانه و یا بخشی تفاهم‌نامه‌ای امضا کنیم و آیتم‌های آموزش ضمن خدمت آنها را ارائه دهیم و به جنبه‌های دینی آنها بپردازیم و در این خصوص اعلام آمادگی کنیم.

ظرفیت‌های دفتر تبلیغات اسلامی

حجت الاسلام والمسلمین واعظی به ظرفیت‌های دفتر تبلیغات اسلامی پرداخت و اظهار کرد: با توجه به این که ظرفیت‌ها و هیئت علمی خوبی در دفتر داریم و متصل به حوزه هستیم، یکی از مزیت‌های نسبی ما، آموزش است که از دانشگاه باقرالعلوم (ع) و پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی می‌توانیم استفاده کنیم و مزیت دیگر ما بحث تبلیغ است که این هم یک لشکری از مبلغین را داریم.

وی ضمن تشکر از فعالیت‌های صورت گرفته در بخش گروه‌های تبلیغی و تبلیغ نوین گفت: ممکن است یک بخش قابل توجهی بالفعل کیفیت نداشته باشند، اما قابل آموزش و مهارت‌افزایی هستند؛ اینکه ما اکنون توانستیم در شرایط شیوع کرونا یک چنین عملیاتی انجام دهیم، به خاطر زیرساخت‌ها است، بالاخره فعالیت‌ها و مهارت‌افزایی هایی که انجام شد، نباید از بین برود.

رئیس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم ضمن بیان توصیه‌هایی به واحد جذب گروه‌های تبلیغی تصریح کرد: باید حتماً مسئله توانمند کردن گروه‌های تبلیغی فضای مجازی را خیلی جدی بگیریم؛ این وضع نسبی است و اگر از آن غفلت کنیم، اینکه این همه سال سرمایه‌گذاری کردیم و حال رها کنیم، این خیلی بد است.