به گزارش خبرنگار مهر، علی بردستانی ظهر شنبه در جریان بازدید نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی، از آبشیرینکنهای بوشهر اظهار کرد: در این بازدید آخرین وضعیت فعالیت این مراکز، میزان تولید آب و روند تأمین آب مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود: آبشیرینکنها از ظرفیتهای مهم برای تأمین آب مورد نیاز شهرها و روستاهای استان بوشهر محسوب میشوند و به همین دلیل، نظارت مستمر بر عملکرد این تأسیسات و بررسی روند تولید و انتقال آب از اهمیت ویژهای برخوردار است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر ادامه داد: در جریان این بازدید، ظرفیتهای موجود، وضعیت بهرهبرداری از تأسیسات و همچنین مسائل و نیازهای مرتبط با فعالیت آبشیرینکنها مورد بررسی قرار گرفت.
بردستانی بیان کرد: شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر تلاش میکند با پایش مستمر تأسیسات، رفع موانع بهرهبرداری و استفاده حداکثری از ظرفیتهای موجود، زمینه استمرار و پایداری آبرسانی به شهروندان را فراهم کند.
در این بازدید، جعفر پورکبگانی نیز در جریان آخرین وضعیت آبشیرینکنهای بوشهر، میزان تولید و روند تأمین آب از این تأسیسات قرار گرفت.
نظر شما