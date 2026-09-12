به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه آثار برندگان و برگزیدگان یازدهمین دوره مسابقه بینالمللی عکس مطبوعاتی «آندری استنین» دوشنبه ۲۳ شهریور در گالری خانه عکاسان حوزه هنری افتتاح میشود.
آئین افتتاحیه این نمایشگاه ساعت ۱۶:۳۰ برگزار خواهد شد و آثار برگزیده این دوره تا ۳۱ شهریور در معرض دید علاقهمندان قرار خواهد گرفت.
مسابقه بینالمللی عکس مطبوعاتی «آندری استنین» رویدادی سالانه در حوزه عکاسی خبری است که با هدف کشف استعدادهای جوان، حمایت از استانداردهای حرفهای عکاسی خبری و ارتقای معیارهای عکاسی مستند در روسیه و جهان برگزار میشود.
در یازدهمین دوره این رقابت که سال ۲۰۲۵ برگزار شد، حدود ۲ هزار اثر از عکاسان ۴۰ کشور جهان به دبیرخانه مسابقه ارسال شد و در نهایت عکاسان جوان از ۱۵ کشور به عنوان برندگان و برگزیدگان این دوره معرفی شدند. بنگلادش، چین، هند، اندونزی، روسیه، اسپانیا و میانمار از جمله کشورهای حاضر در میان برگزیدگان این دوره هستند.
آثار این نمایشگاه، مجموعهای از روایتهای تصویری عکاسان جوان از رویدادها و مسائل جهان معاصر را در برمیگیرد؛ تصاویری که در قالب عکاسی خبری و مستند، تحولات اجتماعی و انسانی، بحرانها، محیط زیست، زندگی روزمره و دیگر واقعیتهای جهان امروز را ثبت کردهاند.
آثار شرکتکنندگان این رقابت، بهطور سنتی توسط کارشناسان رسانههای بزرگ جهان و عکاسان صاحبنام و برنده جوایز بینالمللی داوری میشود.
مسابقه «آندری استنین» به ابتکار گروه رسانهای «روسیا سگودنیا» برگزار میشود و نمایش آثار برگزیدگان آن در قالب تور نمایشگاهی در کشورهای مختلف، بخشی از برنامه این رقابت بینالمللی است.
نمایشگاه آثار برندگان و برگزیدگان یازدهمین دوره مسابقه بینالمللی عکس مطبوعاتی «آندری استنین» به همت گروه رسانهای «روسیا سگودنیا» و با همکاری «گروه رسانهای مهر» و «خانه عکاسان ایران» در تهران برگزار میشود.
این نمایشگاه از ۲۳ تا ۳۱ شهریور در گالری خانه عکاسان حوزه هنری برپا خواهد شد.
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