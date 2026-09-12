شهریه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی اعلام شد؛ پزشکی ۲۳۰ میلیون

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی شهریه پذیرفتهشدگان کنکور سراسری سال ۱۴۰۵ در دورههای شهریهپرداز این دانشگاه در مقاطع کارشناسی و دکترای عمومی را اعلام کرد.
بر اساس اعلام دانشگاه، شهریه رشتههای دکترای عمومی شامل پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی، حدود ۲۳۰ میلیون تومان در هر نیمسال تحصیلی خواهد بود.
همچنین شهریه مقطع کارشناسی حدود ۲۵ میلیون تومان در هر نیمسال تحصیلی اعلام شده که این مبلغ از بهمنماه به حدود ۸۰ میلیون تومان افزایش خواهد یافت.
بر اساس این اطلاعیه، به دانشجویان پذیرفتهشده در دورههای شهریهپرداز خوابگاه دانشجویی تعلق نمیگیرد.
همچنین شهریههای اعلامشده در سالهای بعد، مطابق مصوبات هیأت امنای دانشگاه و ضوابط مربوطه، بهصورت سالانه افزایش خواهد یافت.
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