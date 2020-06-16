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۲۸ خرداد ۱۳۹۹، ۱:۰۶

علیرغم فرمان اجرایی درباره پلیس؛

ترامپ: «فشار بر گردن» هنگامی که جان مامور در خطر باشد مجاز است

ترامپ: «فشار بر گردن» هنگامی که جان مامور در خطر باشد مجاز است

رئیس جمهور آمریکا همزمان با ادامه اعتراضات ضدنژاد پرستی در این کشور فرمانی اجرایی را برای آنچه «اصلاح ساختار پلیس» نامیده شده است، امضا کرد اما «فشار بر گردن» را به صورت کامل منع نکرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس جمهور آمریکا همزمان با ادامه اعتراضات ضدنژادپرستی در این کشور فرمانی اجرایی را برای آنچه «اصلاح ساختار پلیس» نامیده شده است، امضا کرد.

دونالد ترامپ در این فرمان اجرایی استفاده از «فشار بر گردن» توسط ماموران پلیس را ممنوع کرده اما این اقدام را هنگامی که جان مامور در خطر باشد، مجاز برشمرد.

ترامپ که در کاخ سفید مقابل رسانه ها صحبت می کرد، افزود: استفاده از فشار بر گردن باید ممنوع شود مگر اینکه جان افسران در خطر باشد. ما خواستار انجام اصلاحات بدون تضعیف ساختار پلیس هستیم. اوباما و بایدن هیچ وقت نتوانستند در ساختار پلیس اصلاحی انجام دهند.

این در حالی است که منتقدان این فرمان را فاقد اصلاحات مورد نیاز برای جلوگیری از «اقدامات وحشیانه» پلیس آمریکا برشمردند.

گفتنی است که قتل «جورج فلوید» شهروند سیاهپوست آمریکایی توسط پلیس این کشور در ایالت مینه سوتا تظاهرات و اعتراضات مردم این کشور را در پی داشته است.

یک مامور پلیس آمریکایی حدود هشت دقیقه زانوی خود را بر روی گردن این شهروند سیاهپوست فشار داد و موجب مرگ وی شد.

کد مطلب 4951569

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    نظرات

    • رضا IR ۰۱:۳۲ - ۱۳۹۹/۰۳/۲۸
      0 0
      پاسخ
      امیدوارم این فشار یک روز به گردن خودت بیاد تا حسابی بفهمی ای نفهم

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