فرانسه:با شرکای اروپایی برای فشار به ایران درآژانس همکاری می کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر، فرانسه اعلام کرد که در حال همکاری با شرکای اروپایی خود جهت اعمال فشار بر ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است.

«اگنس وون» سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه گفت: فرانسه با انگلیس و آلمان برای فشار به ایران در شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی جهت اجازه فوری و کامل به بازرسان برای ورود به مراکزی که تهران تا کنون اجازه بازدید از آنها را نداده است، همکاری می‌کند.

وی افزود: ایران باید مثل هر کشور دیگری بدون هیچ تاخیر و شرطی به درخواست آژانس برای ورود به مراکز خود پاسخ مثبت دهد و اجازه دهد بازرسان آژانس عدم وجود مواد یا فعالیت‌های هسته‌ای در خاک خود را راستی آزمایی کنند.