فرمانده کل ارتش از منطقه پدافند هوایی تهران بازدید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی با حضور در سایت ۲ گروه شهید حبیبی منطقه پدافند هوایی تهران، ضمن بازدید از بخش‌های مختلف این سایت، توان عملیاتی آن را ارزیابی کرد.

فرمانده کل ارتش در این بازدید، در جمع کارکنان این سایت گفت: تشکر از زحمات کارکنان نیروی پدافند هوایی ارتش را یک وظیفه می‌دانم و تلاش می‌کنم در زمان مسئولیتم و تا پایان امسال از تمامی سایت‌ها، مواضع و سایر یکان‌های آجا شخصاً بازدید و با همه کارکنان دیدار چهره به چهره داشته باشم.

وی در ادامه بیان کرد: یکی از وظایف مهم من در جهت اجرای فرمان حضرت آقا این است که سطح معیشت کارکنان آجا را ارتقا دهم و یکی از این طرح‌ها پیگیری اجرای مصوبه فرمانده معظم کل قوا در مورد پادگان ۰۶ است که در این راستا قدم‌های خوبی برداشته شده ولی علت کُند بودن آن شرایط خاص اقتصادی کشور است ولی ما دست از تلاش بر نخواهیم داشت.

فرمانده کل ارتش در پایان ضمن ابراز رضایت از وضعیت نیروی انسانی و تجهیزات این سایت، از زحمات کارکنان تقدیر و تشکر کرد.