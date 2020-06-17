عقب ماندگی شهرداری ها و دهیاری های خراسان جنوبی در تخصیص اعتبارات

به گزارش خبرنگار مهر، سید کمال الدین میر جعفریان ظهر چهارشنبه در نشست کاری شهرداران و رؤسای شوراهای اسلامی شهرهای استان که با حضور معاون عمرانی وزیر کشور در فردوس برگزار شد، با اشاره به وسعت زیاد و جمعیت کم اظهارکرد: در ۱۵۰ هزار کیلومتر وسعت کمتر از ۸۰۰ هزار نفر جمعیت در خراسان جنوبی داریم.

وی با بیان اینکه ۶۰ درصد جمعیت استان در مناطق شهری و ۴۰ درصد در روستاها سکونت دارند، بیان کرد: گستردگی استان سختی‌های مدیریتی را به همراه دارد.

وی با بیان اینکه تخصیص اعتبارات بر مبنای جمعیت یکی از مهمترین چالش‌های شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان است، تصریح کرد: نیاز است در برنامه ریزی های تخصیص منابع برای شهرها و روستاها در کلان کشور این مشکل استان مدنظر قرارگیرد.

میرجعفریان با اشاره به افزایش ۶۳ درصدی اعتبارات شهرداری‌ها و دهیاری‌ها طی دو سال گذشته عنوان کرد:: با وجود این رشد فزاینده در مجموع اعتبارات، کل اعتبارات شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان به ۴۰۰ میلیارد تومان رسیده که در مقایسه با دیگر مناطق بسیار ناچیز است.

به گفته وی با وسعتی که شهرهای استان دارد این حجم منابع کارایی ندارد و مانع بزرگی برای پیشبرد اهداف و برنامه‌ها است.

معاون امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی خواستار اصلاح این شرایط و تغییر ساختار تخصیص منابع مالیشد و عنوان کرد: در صورت اصلاح این ساختار شاهد اثربخشی پروژه‌ها و جهشی بزرگ در مدیریت شهری این استان خواهیم بود.

میر جعفریان با تأکید بر اینکه خراسان جنوبی، استانی سرشار از استعداد و توانمندی است، گفت: استفاده از ظرفیت‌های استان موجب پویایی و توانمندی مردم خواهد شد.

به گفته وی برای بهره برداری از این ظرفیت‌ها، زیرساخت‌هایی لازم است تا بتوانیم این پتانسیل‌ها را به کار تبدیل کنیم.