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۲۸ خرداد ۱۳۹۹، ۱۴:۵۱

معاون امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی مطرح کرد:

عقب ماندگی شهرداری ها و دهیاری های خراسان جنوبی در تخصیص اعتبارات

عقب ماندگی شهرداری ها و دهیاری های خراسان جنوبی در تخصیص اعتبارات

بیرجند- معاون امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی گفت: علی رغم افزایش ۶۳درصد اعتبارات شهرداری ها و دهیاری های استان طی دو سال گذشته اما هنوز نسبت به دیگر استان ها عقب ماندگی زیادی داریم.

به گزارش خبرنگار مهر، سید کمال الدین میر جعفریان ظهر چهارشنبه در نشست کاری شهرداران و رؤسای شوراهای اسلامی شهرهای استان که با حضور معاون عمرانی وزیر کشور در فردوس برگزار شد، با اشاره به وسعت زیاد و جمعیت کم اظهارکرد: در ۱۵۰ هزار کیلومتر وسعت کمتر از ۸۰۰ هزار نفر جمعیت در خراسان جنوبی داریم.

وی با بیان اینکه ۶۰ درصد جمعیت استان در مناطق شهری و ۴۰ درصد در روستاها سکونت دارند، بیان کرد: گستردگی استان سختی‌های مدیریتی را به همراه دارد.

وی با بیان اینکه تخصیص اعتبارات بر مبنای جمعیت یکی از مهمترین چالش‌های شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان است، تصریح کرد: نیاز است در برنامه ریزی های تخصیص منابع برای شهرها و روستاها در کلان کشور این مشکل استان مدنظر قرارگیرد.

میرجعفریان با اشاره به افزایش ۶۳ درصدی اعتبارات شهرداری‌ها و دهیاری‌ها طی دو سال گذشته عنوان کرد:: با وجود این رشد فزاینده در مجموع اعتبارات، کل اعتبارات شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان به ۴۰۰ میلیارد تومان رسیده که در مقایسه با دیگر مناطق بسیار ناچیز است.

به گفته وی با وسعتی که شهرهای استان دارد این حجم منابع کارایی ندارد و مانع بزرگی برای پیشبرد اهداف و برنامه‌ها است.

معاون امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی خواستار اصلاح این شرایط و تغییر ساختار تخصیص منابع مالیشد و عنوان کرد: در صورت اصلاح این ساختار شاهد اثربخشی پروژه‌ها و جهشی بزرگ در مدیریت شهری این استان خواهیم بود.

میر جعفریان با تأکید بر اینکه خراسان جنوبی، استانی سرشار از استعداد و توانمندی است، گفت: استفاده از ظرفیت‌های استان موجب پویایی و توانمندی مردم خواهد شد.

به گفته وی برای بهره برداری از این ظرفیت‌ها، زیرساخت‌هایی لازم است تا بتوانیم این پتانسیل‌ها را به کار تبدیل کنیم.

کد مطلب 4951798

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