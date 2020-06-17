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۲۸ خرداد ۱۳۹۹، ۲۲:۲۴

با انتشار پیامی در اینستاگرام؛

گزارش رئیس کل بانک مرکزی پس از سفر به عراق

گزارش رئیس کل بانک مرکزی پس از سفر به عراق

عبدالناصر همتی با انتشار پستی در صفحه شخصی خود گزارشی از دستاوردهای سفر به عراق ارائه داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در صفحه شخصی خود در اینستاگرام نوشت: امروز توفیقی شد که دریک سفر ۸ ساعته، به همراه هیئتی از بانک مرکزی، وزارت صمت، وزارت نیرو و شرکت گاز، به بغداد، با نخست وزیر، وزیر دارایی و رئیس بانک مرکزی عراق دیدار و مذاکره کنیم

سال گذشته توافقنامه خوبی، درخصوص نحوه استفاده ازمنابع ناشی از صادرات گاز وبرق به عراق، امضا کردیم. لیکن بخاطر برخی مشکلات، تفاهم نامه بطور کامل عملیاتی نشده بود.

در مذاکرات امروز درخصوص نحوه اجرای تفاهم نامه و استفاده از منابع بانک مرکزی برای خرید کالاهای اساسی و دارو به نتایج خوبی رسیدیم که انشاالله از هفته آینده مراحل عملیاتی آن آغاز خواهد شد.

ارزش صادرات گاز و برق ایران به عراق سالیانه، چندین میلیارد دلار است. بعلاوه، میلیاردها دلار از منابع بانک مرکزی نیز در این کشور است که درمورد نحوه استفاده از آن براساس تفاهمنامه سال گذشته به توافق رسیدیم.

جناب آقای کاظمی نخست وزیر عراق ضمن تأکید بر همکاری کشور عراق در رفع مشکل پرداخت به ایران بابت برق و گاز، تصریح کرد: با مسئولان مربوطه در این امر، جلساتی داشته‌ام و در جریان مشکلات هستم، از آنها خواسته‌ام که برای برطرف کردن این قبیل مسائل همکاری لازم را داشته باشند و پیغام ما برای دوستان‌مان در تهران این است که کشور عراق در این مسیر گام برمی‌دارد. ایشان یادآور شد: در خصوص حل مشکلات انتقال پول به شیوه تأمین مواد غذایی و کالاهای اساسی با شما هم توافق کامل داریم و همکاری لازم را به عمل می آوریم. علاوه براین تجار عراقی نیز علاقمند به همکاری هستند و شخصاً دستور داده‌ام مشکلات مرتبط با پرداخت ایران حل شود.

اراده نخست وزیر محترم وسایر مسئولین عراق، بر گسترش همکاری‌ها و مراودات تجاری و مالی بین دوکشور، نوید افزایش مبادلات دو کشور را می‌دهد.

جا دارد از تلاش‌های سازندهٔ سفیر محترم کشورمان در عراق قدردانی کنم.

کد مطلب 4951946

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    نظرات

    • علی IR ۰۱:۲۶ - ۱۳۹۹/۰۳/۲۹
      0 0
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      انشالله بتوانیم اینطور توافقاتی با دیگر کشورهای دوست داشته باشیم. اگر با تمامی کشورهای دوست یا کشورهای تحریم شده در دنیا وارد تعامل اقتصادی شویم از فشار تحریم ها کاسته خواهد شد. باید متحد داشته باشیم
    • علی IR ۰۱:۳۰ - ۱۳۹۹/۰۳/۲۹
      0 0
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      با کشورهای دوست و کشورهای تحریم شده از سوی غرب مثل ونزوئلا میتوانیم بر اساس مزیت نسبی و مطلق به تجارت کالا به کالا یا در صورت امکان به تجارت آزاد مبادرت ورزیم و با لغو روادید و ارتباط بانکی تسهیل کنیم
    • علی IR ۰۱:۳۴ - ۱۳۹۹/۰۳/۲۹
      0 0
      پاسخ
      کشورهای دوست و کشورهایی که از سوی آمریکا تحریم شده اند دارای ثروت و ظرفیت های عظیمی هستند. با لغو روادید دوجانبه، ارتباطات بانکی و حواله، پروازم مستقیم و حمل و نقل کارامد. تبادلات اقتصادی برقرار کنیم

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