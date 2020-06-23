به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، با پشت سر گذاشتن روزهای ابتدایی پیش‌تولید و در مرحله انتخاب بازیگران فیلم سینمایی «صحنه زنی» مهتاب کرامتی به‌ عنوان نقش اصلی زن در این فیلم سینمایی به کارگردانی علیرضا صمدی و تهیه‌کنندگی مجید رضابالا انتخاب شد.

گروه این روزها پیش‌تولید فشرده‌ای را پشت سر می‌گذارد و به‌ زودی و پس از مذاکرات نهایی بازیگران و چهره‌های دیگری برای بازی در این فیلم معرفی خواهند شد.

صمدی در دومین تجربه بلند سینمایی خود فیلمنامه «صحنه‌زنی» را طراحی و به نگارش درآورده است.