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۳ تیر ۱۳۹۹، ۱۱:۴۹

مهتاب کرامتی بازیگر «صحنه‌زنی» شد

مهتاب کرامتی بازیگر «صحنه‌زنی» شد

مهتاب کرامتی به فیلم سینمایی «صحنه‌زنی» به کارگردانی علیرضا صمدی پیوست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، با پشت سر گذاشتن روزهای ابتدایی پیش‌تولید و در مرحله انتخاب بازیگران فیلم سینمایی «صحنه زنی» مهتاب کرامتی به‌ عنوان نقش اصلی زن در این فیلم سینمایی به کارگردانی علیرضا صمدی و تهیه‌کنندگی مجید رضابالا انتخاب شد.

گروه این روزها پیش‌تولید فشرده‌ای را پشت سر می‌گذارد و به‌ زودی و پس از مذاکرات نهایی بازیگران و چهره‌های دیگری برای بازی در این فیلم معرفی خواهند شد.

صمدی در دومین تجربه بلند سینمایی خود فیلمنامه «صحنه‌زنی» را طراحی و به نگارش درآورده است.

کد مطلب 4956257
زهرا منصوری

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