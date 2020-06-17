«صحنه زن» وارد پیش تولید شد/ شروع فیلمبرداری از اواسط تیرماه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه‌ای پروژه، پروانه ساخت فیلمنامه «صحنه زن» به نویسندگی و کارگردانی علیرضا صمدی و به تهیه‌کنندگی مجید رضابالا صادر و فیلم وارد مرحله پیش تولید شد و عوامل در حال مذاکره با بازیگران فیلم هستند.

صمدی که پیش از این فیلم «بی‌نامی» را ساخته بود، بار دیگر فیلمنامه‌ای اجتماعی را انتخاب کرده است که البته فضایی متفاوت نسبت به اثر قبلی خود دارد و طبق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، قرار است در صورت مساعد بودن شرایط این اثر در جشنواره‌های داخلی و خارجی حضور پیدا کند.

بر اساس برنامه‌ای که گروه دارد، قرار است این اثر پیش‌تولید فشرده‌ای را پشت سر بگذارد و به احتمال فراوان اواسط تیرماه در تهران کلید خواهد خورد.